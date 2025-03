De Martino si porta una ‘stella’ di Affari Tuoi a STEP: l’invito inaspettato. Di chi si tratta Il conduttore napoletano avrebbe invitato in trasmissione un volto amatissimo, proveniente dal gioco dei pacchi. Ecco chi è e quale ruolo avrà nella prossima puntata.

Stefano De Martino continua a stupire. Non solo alla conduzione di Affari Tuoi, che ormai viaggia su livelli di share altissimi, ma anche nelle scelte (tutte azzeccatissime) alla guida di Stasera tutto è possibile. Il programma tornerà in onda questa sera, martedì 11 marzo, alle 21.20 su Rai 2. E pare che a fare compagnia al conduttore ci sarà anche una vecchia conoscenza di Affari Tuoi. Ecco di chi si tratta e che ruolo avrà nella puntata di oggi.

De Martino, colpo di scena a STEP con la stella di Affari Tuoi

Uno dei pacchisti più amati delle ultime settimane, ad Affari Tuoi, è pronto a presentarsi nell’altro programma cult condotto da Stefano De Martino. Lui è Gaetano Cervo, ex rappresentante in trasmissione della Regione Campania, che ha fatto divertire e innamorare il pubblico con la sua partecipazione (non fortunatissima, a livello di premi). Il consulente assicurativo originario di Recale, infatti, ha raccontato sui suoi profili social di aver partecipato alla puntata di Stasera tutto è possibile registrata ieri (che andrà in onda questa sera, martedì 11 marzo 2025).

Con alcuni video pubblicati su Tik Tok e Instagram, l’ex concorrente ha mostrato la sua presenza tra il pubblico dello show. "Stiamo ad Affari Tuoi, no", ha commentato scherzando in una clip, "bellissimo studio, favoloso. Fuori dal normale. È tutto possibile". Poi in un altro video, condiviso su Tik Tok, Gaetano Cervo ha mostrato un omaggio ricevuto per partecipare alla trasmissione, e infine si è scattato un selfie all’interno degli studi Rai (più qualche immagine, postata su Instagram, dai camerini della trasmissione).

Probabile, quindi, che sia stato lo stesso De Martino a regalare all’ex pacchista la visione in anteprima della puntata di Stasera tutto è possibile. Non sappiamo però, al momento, se Cervo avrà un ruolo marginale nell’episodio – quindi solo all’interno del pubblico – oppure verrà chiamato in causa dal conduttore partenopeo.

La partecipazione di Gaetano Cervo ad Affari Tuoi

Gaetano Cervo ha conquistato il pubblico di Affari Tuoi nel corso di varie settimane. Grazie a gag spassose e balletti al centro dello studio – ovviamente in compagnia del conduttore De Martino – il consulente assicurativo ha ottenuto tantissimo affetto e approvazione. Poi è arrivato il suo turno di giocare, lo scorso 21 febbraio. Ma nonostante il ricorso a un rito scaramantico (ha toccato il fondoschiena di De Martino) Cervo non è riuscito a portare a casa quasi nulla. Colpa di un cambio di pacchi sul finale, con cui il concorrente ha barattato (a sua insaputa) 30mila euro per la misera cifra di 75 euro.

