Ascolti tv ieri (10 marzo): De Martino supera la 'crisetta', Signorini rialza il Gf e Giletti vola dopo le polemiche

Nuova settimana di ascolti tv e nuovo trionfo per Belcanto. Ieri lunedì 10 marzo 2025, infatti, la fiction Rai si è aggiudicata un’altra prima serata con il 20,2% di share, superando il Grande Fratello di Alfonso Signorini (al 16,7%). Massimo Giletti e Lo Stato delle Cose hanno vinto invece la battaglia dei talk del lunedì, sorpassando Nicola Porro e Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Belcanto e il Grande Fratello

Altra vittoria in scioltezza negli ascolti tv per Belcanto. Ieri lunedì 10 marzo la fiction Rai ha trionfato nei dati Auditel con il 20,2% di share; la terza puntata della nuova serie italo-belga con Vittoria Puccini ha raccolto 3 milioni e 532mila spettatori su Rai 1, staccando il Grande Fratello. La puntata di ieri del reality show di Alfonso Signorini – la 38esima diretta stagionale, che ha visto l’elezione della terza finalista – ha registrato il 16,7% di share, radunando 2 milioni e 136mila spettatori su Canale 5.

Max Giusti continua a volare su Rai 2, dove 99 da Battere è salito al 6,8% di share con 1 milione e 133mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1, invece, il film DC Wonder Woman 1984 ha registrato 1 milione e 307mila spettatori, pari all’8,3% di share.

Archiviate le polemiche per il "caso" Solovyev, Massimo Giletti ha messo a segno il controsorpasso su Nicola Porro, assicurandosi la vittoria nella (serratissima) sfida a distanza dei talk show del lunedì sera. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose ha ottenuto il 5,5% di share (903mila spettatori), mentre su Rete 4 Quarta Repubblica si è fermato al 5,4% di share con 786mila spettatori. Ottimo risultato anche per Corrado Augias al timone de La Torre di Babele, che è cresciuto fino al 5% di share totalizzando un a.m. di 977mila spettatori su La7.

Su Tv8, infine, 4 Hotel di Bruno Barbieri ha fatto segnare il 2,6% di share con 495mila spettatori, mentre lo show di Teresa Mannino Sono nata il ventitrè ha conquistato 616mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino show

In un access prime time amaro per Gabriele Corsi (il ritorno di Don’t Forget the Lyrics non è andato oltre il 2% di share), Stefano De Martino ha ripreso a dominare con numeri stellari al timone di Affari Tuoi. La puntata di ieri del game show di Rai 1 ha radunato 6 milioni e 379mila spettatori, confermandosi al di sopra del 29% (29,2%) di share. La concorrenza di Striscia la Notizia su Canale 5 si è fermata al 13,9% di share, con 3 milioni e 39mila spettatori.

