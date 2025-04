Affari Tuoi, la vera entità delle vincite: 40% in meno e la ‘beffa’ dei gettoni d’oro Continua l’inchiesta di Striscia la Notizia sul noto ‘gioco dei pacchi’: quanto intasca veramente un concorrente che vince? Scopriamolo.

Affari Tuoi è uno dei giochi più apprezzati da sempre, nonché uno di quelli che nei tanti anni di messa in onda ha portato più vincite ai concorrenti. Quello che però non tutte le persone sanno, è che la cifra vinta che appare sullo schermo alla fine della partita non è la somma esatta che finirà poi nelle tasche del concorrente vincitore. A fare chiarezza su questo punto ci ha pensato Rajae, la nota inviata di Striscia la Notizia, che con l’aiuto dell’avvocato Guido Doria ha rivelato quanto intascano veramente i vincitori del programma: scopriamolo.

Affari Tuoi, quanto intascano davvero i vincitori

Ebbene sì, per quanto la vincita di 100mila euro in gettoni d’oro ad Affari Tuoi possa fare invida a tanti, la verità è che la somma che viene poi intascata in maniera concreta dal concorrente è decisamente più bassa. A raccontarlo è stata proprio l’inviata Rajae di Striscia la Notizia, confrontandosi con l’avvocato Guido Doria.

Ciò che è emerso è che, prima di tutto, il 20% della vincita viene regolarmente tassato, proprio come previsto dalla legge italiana per chi vince un gioco a premi. Alla somma restante viene poi sottratto il 22%, ovvero l’IVA che, come previsto dal regolamento dalla Rai, è a carico del concorrente stesso. Ma ovviamente non finisce qui, perché a ciò che rimane occorre togliere anche una spesa di circa 3mila euro per il trasporto dei gettoni d’oro.

Affari Tuoi e la ‘beffa’ dei gettoni d’oro

Tolte le tasse, l’IVA e il trasporto dei gettoni d’oro, è possibile tirare ufficialmente le somme? Ancora no, perché bisogna considerare che la vincita è appunto in gettoni d’oro e che c’è un 5% circa di conversione per trasformare questi ultimi in vero denaro. Si tratta infatti di gettoni d’oro 18 carati che al loro interno contengono dunque altri materiali e, di conseguenza, l’esperto a cui verranno venduti dovrà fonderli per poterne ricavare l’oro: un’operazione che ovviamente presenta un costo che viene decurtato durante il cambio da gettoni in soldi veri.

Ora possiamo finalmente tirare le somme, constatando come la vincita concreta sia in realtà nettamente inferiore rispetto alla cifra che appare sullo schermo alla vittoria di un concorrente. Rajae porta in particolare l’esempio di una vincita da 100mila euro in gettoni d’oro, per la quale un concorrente di Affari Tuoi viene a intascare alla fine circa 60mila euro. Insomma, una vincita decurtata approssimativamente del 40%.

Ma la beffa ancora non finisce qui perché, nel corso dell’intervista a Striscia la Notizia, l’avvocato Guido Doria ha fatto sapere che "nel 2018 il TAR ha detto che non è necessario pagare le vincite di questi giochi in gettoni d’oro, ma si possono pagare semplicemente con denaro contante", il che potrebbe permettere ai concorrenti una vincita più alta. E questo ovviamente non vale solo per Affari Tuoi, ma per tutti i giochi a premi. Che sia arrivato il momento di rivedere i regolamenti?

