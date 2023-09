Stefano De Martino scalda la voce per Il Collegio: “Sarò padre e fratello maggiore” Il conduttore ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi sarà il narratore del reality in onda su Rai 2 dal 19 ottobre

Stefano De Martino, ormai affermato conduttore, diventa la voce narrante della nuova edizione de Il Collegio su Rai 2. Il suo percorso, iniziato con Amici di Maria De Filippi, lo ha poi portato a diventare una figura chiave del palinsesto Rai. Nel suo passato da ballerino ad Amici, ha appreso importanti lezioni di vita ed ora è più emozionato che mai per la nuova esperienza che gli si sta aprendo davanti.

Stefano De Martino da Amici al Collegio

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino ha sottolineato che la convivenza con gli altri allievi durante il suo percorso ad Amici ha rappresentato, in qualche modo, il suo "collegio personale". Il conduttore è entusiasta di questa nuova opportunità lavorativa e intende interpretare il suo ruolo come narratore in modo empatico, come un padre o un fratello maggiore. Si sente particolarmente in sintonia con i ragazzi de Il Collegio, visto che vede in loro riflesso il suo passato da studente.

"Un bel collegio e una bella esperienza. Erano tutte materie che ci piacevano e di cui ci nutrivamo volentieri. Bello e formativo condividere speranze, passioni, un bel nutrimento per l’anima" ha raccontato rivivendo la sua esperienza personale all’interno della scuola di Amici.

Una carriera ricca di emozioni

Fu proprio grazie a Amici di Maria De Filippi, infatti, che Stefano De Martino fece il suo ingresso nel mondo della televisione, inizialmente come ballerino professionista. Ora, è un volto di spicco in questo panorama e continua a far parlare di sé grazie a ruoli sempre più di spessore.

"È una cosa che mi lusinga e gratifica. Riconoscere qualcuno dalla voce vuol dire che le cose in qualche modo funzionano e che sei diventato parte della quotidianità delle persone.", afferma, ricordando che "c’è un’identificazione forte", rivivendo momenti simili a quelli vissuti con i suoi compagni di classe quando lui stesso era uno studente.

Il Collegio 7 quando inizia

La settima edizione de "Il Collegio" prenderà il via martedì 18 ottobre alle 21.20 su Rai 2. In un’eccezionale settimana di debutto, ci saranno due puntate consecutive, con un altro appuntamento previsto per mercoledì 19 ottobre, sempre su Rai 2 alle ore 21.20. A partire dalla settimana successiva, gli spettatori potranno seguire il docu-reality ogni martedì per un totale di otto serate. Inoltre, tutte le puntate de Il Collegio 2022 saranno disponibili in streaming per essere viste in qualsiasi momento sulla piattaforma RaiPlay.

