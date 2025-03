Danny Quinn, cosa fa oggi. La moglie nobile e la nuova vita dopo la depressione Scopriamo che fine ha fatto il noto attore e modello, ospite oggi a La Volta Buona da Caterina Balivo, figlio della star hollywoodiana Anthony Quinn.

Danny Quinn è un noto modello e attore italiano, figlio dell’attrice italiana Jolanda Addolori e della star hollywoodiana Anthony Quinn. Per anni è stato attore di cinema e televisione sia in Italia che in America, e lo abbiamo visto tra i protagonisti di film e serie tv come Stradivari, I promessi sposi, La spiaggia, Valeria medico legale, Go Go tales e molti altri. Oltre a questo è doveroso ricordare anche che Danny ha presentato il Festival di Sanremo nel 1989 e che ha vinto la prima edizione del reality La Fattoria nel 2004. Ma cosa fa oggi Danny Quinn? Dopo un periodo difficile segnato da una forte depressione, Danny ha iniziato una nuova vita accanto all’attuale compagna Nancy Maamary: scopriamo di più.

Danny Quinn, chi è la moglie (nobile) Nancy Maamary

Danny Quinn è sposato dal 2016 con Nancy Maamary, una bellissima donna di origini nobili nata in Libano nel 1987. Nancy è infatti cresciuta in una nota famiglia aristocratica e sua sorella è attualmente sposata con l’attuale erede al trono, che le permetterà un giorno di diventare Regina d’Arabia. Ma oltre ad essere imparentata con i reali sauditi, Nancy è anche molto famosa in patria per aver condotto un programma in una tv di Beirut.

Nancy e Danny si sono incontrati nel 2014 in Sardegna, durante una cena tra amici comuni, e tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Solo due anni dopo hanno quindi deciso di convolare a nozze nella lussuosa Villa Mosconi-Bertani di Verona e, ovviamente, tra gli invitati non sono mancati i principi sauditi e alcuni membri della Famiglia Reale del Belgio. Nel 2018 la coppia ha poi dato alla luce la figlia Luna.

Danny Quinn, la nuova vita dopo la depressione

Nel corso della sua carriera, Danny Quinn si è trovato ad affrontare anche un periodo di forte depressione, dovuto in parte alle pressioni del suo lavoro e in parte al difficile rapporto con un padre famosissimo con donne e figli sparsi per il mondo. "A metà degli anni Novanta tutti i miei coetanei spiccavano il volo, Brad Pitt, Robert Downey Jr. Io no. Iniziai a fare paragoni, a passare da un eccesso all’altro, se ottenevo una parte mi esaltavo, se no mi deprimevo. Finii in una depressione prolungata", ha rivelato lui stesso a Oggi.

Fortunatamente, Danny è riuscito a superare il difficile periodo e ha già in mente nuovi progetti per il suo futuro. "Sto progettando un docu-film per raccontare l’effetto che mio padre ha avuto sul mondo e su noi figli. E poi sto registrando un podcast che parla di riscoprire la propria interiorità. Vorrei che arrivasse a tutti quanto sia importante essere in ricerca, in movimento. E che questo è possibile scavando nell’interiorità", ha raccontato Danny a Oggi, per poi concludere dicendo: "Tra un paio d’anni scriverò un libro, si intitolerà ‘La vera vita può iniziare anche a 60 anni’".

