Damiano David imbarazzato sulla TV spagnola per le domande intime su Dove Cameron: "È di cattivo gusto" Il frontman dei Maneskin è stato ospite del celebre talk spagnolo La Revuelta: tra risposte evasive e domande scomode, ha dovuto placare il conduttore.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Inarrestabile e sempre più internazionale, Damiano David sta vivendo una nuova fase della sua carriera. Dopo l’annuncio del suo progetto da solista e una tappa promozionale in Germania, il cantante ha fatto scalo in Spagna dove è stato ospite del popolare talk show La Revuelta, condotto dall’irriverente David Broncano. Ed è bastato poco perché l’intervista diventasse virale: tra provocazioni, domande intime e battute taglienti, lo scambio tra i due ha regalato momenti da ricordare.

Damiano David: le domande indiscrete alla TV spagnola

Fin dai primi minuti, lo stile tagliente di Broncano si è fatto sentire. Dopo una breve esibizione del suo nuovo singolo, Damiano si è seduto per l’intervista e si è trovato subito a dover rispondere a una domanda molto diretta: "Quanto denaro hai in banca? Quanto hai guadagnato in totale?". Il cantante ha sorriso, visibilmente divertito ma anche un po’ imbarazzato, e ha risposto con diplomazia: "Dirlo sarebbe di cattivo gusto", evitando elegantemente di entrare nei dettagli economici.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’imbarazza di Damiano e le risposte evasive a La Revuelta

Ma è stato solo l’inizio. Il momento più chiacchierato dell’intervista è arrivato poco dopo, quando Broncano ha deciso di spingersi ancora più in là, chiedendo senza mezzi termini: "Quante volte l’hai fatto negli ultimi 30 giorni?". Damiano, colto alla sprovvista, ha tentato di rispondere con ironia: "Ho una fidanzata e viviamo insieme. Quindi posso dire che sono felice", cercando di uscire elegantemente dalla trappola. Broncano però non si è arreso: carta e penna alla mano, ha chiesto di quantificare esattamente, specificando perfino il criterio di valutazione dei punteggi: "Un punto per ogni volta e mezzo punto per quando lo hai fatto da solo". Alla fine Damiano, visibilmente imbarazzato ha provato ad azzardare qualcosa: "Non lo so, giuro non lo so. Dieci? No, dai… 25 punti. Ma tu non sai come ho ottenuto questo punteggio totale. Con cinquanta volte. Ma alla fine un punto è sempre un punto". Un siparietto che ha fatto ridere l’intero studio, tra applausi e battute.

Le dolci parole di Dove Cameron su Damiano

Mentre Damiano cercava di mantenere un certo riserbo, altrove era la sua fidanzata Dove Cameron a raccontare pubblicamente il loro rapporto in toni più distesi. Intervistata da un magazine americano, ha dichiarato: "È la relazione più felice e sana che io abbia mai avuto. Mi ama, mi sostiene e mi rispetta. E mi ha anche insegnato a cucinare: fa un risotto alla zucca eccezionale".

Un mix di imbarazzo e spontaneità, tra risate e confessioni, ha reso l’ospitata di Damiano a La Revuelta uno degli appuntamenti televisivi più discussi degli ultimi giorni, nella TV spagnola. E anche se probabilmente lui non avrà gradito le domande così personali, sembra comunque essersela cavata più che bene.

Potrebbe interessarti anche