L’interesse per il Grande Fratello non si ferma ai telespettatori italiani: lo dimostra Damiano David, che, durante un’intervista a un programma radiofonico tedesco, ha rivelato di seguire le vicende del reality show. Il cantante dei Maneskin ha parlato in particolare del rapporto tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, due concorrenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico, e ha condiviso la sua opinione sul format.

L’interesse di Damiano per il Grande Fratello

Durante l’intervista, la conduttrice ha chiesto a Damiano David se fosse a conoscenza delle dinamiche del Grande Fratello, menzionando in particolare la storia tra Zeudi e Helena. "Certo che conosco il Grande Fratello, perché è impossibile non conoscerlo", ha dichiarato il cantante, spiegando che, pur non guardando le puntate in diretta, segue il programma attraverso le clip sui social. "La gente lì dentro impazzisce davvero", ha aggiunto, evidenziando come le dinamiche tra i concorrenti siano spesso esilaranti e ricche di colpi di scena. Il cantante ha poi ammesso di non essere completamente aggiornato sulla relazione tra Zeudi e Helena, ma di essere consapevole del clamore mediatico che la loro storia sta generando. "So solo che c’è un sacco di drama legato a queste due ragazze. Onestamente, non ho indagato troppo sulla questione", ha commentato.

L’idea di diventare commentatore al GF

Alla domanda su un’eventuale partecipazione come concorrente, Damiano ha risposto senza esitazione: "No, non farei il concorrente". Tuttavia, ha ammesso che gli piacerebbe osservare il reality dall’esterno, magari con un ruolo da commentatore. "Sarebbe interessante guardare tutto ciò che accade senza farne parte", ha dichiarato, sottolineando come vivere con venti persone in una casa per sei mesi sia una vera sfida psicologica.

L’artista ha mostrato anche una certa empatia nei confronti dei partecipanti: "Penso che riescano a mantenere la calma fin troppo bene", riconoscendo la difficoltà di gestire tensioni e convivenza forzata in un contesto così particolare. Per lui, il Grande Fratello resta comunque un guilty pleasure, un intrattenimento da seguire con leggerezza.

Zeudi e Helena al massimo della popolarità

La coppia formata da Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, ribattezzata "Zelena" dai fan, ha conquistato il pubblico non solo in Italia, ma anche all’estero. La loro storia d’amore e le dinamiche all’interno del reality hanno generato un’ondata di commenti e speculazioni sui social, attirando l’attenzione anche di artisti come Damiano David. Nel frattempo, il cantante continua il suo percorso musicale da solista, mantenendo alto l’interesse del pubblico non solo con la sua musica, ma anche con le sue incursioni nel mondo del gossip e della televisione.

