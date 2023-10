Cuori 2 - un grave lutto cambierà tutto, le anticipazioni Tutte le anticipazioni sulla prima puntata della seconda stagione della serie tv di Rai 1: trama, cast e fatti scioccanti che colpiranno le vite dei personaggi

Nella prima stagione della fiction Cuori, ci eravamo lasciati con i protagonisti immersi in una situazione drammatica. Cesare (interpretato da Daniele Pecci) era stato sottoposto a un delicato intervento al cuore, e la sua vita pendeva in bilico tra la vita e la morte. Nel frattempo, Delia (interpretata da Pilar Fogliati) non riusciva a trovare il momento giusto per affrontare la crisi nel loro matrimonio. Nonostante l’intervento riuscito di Alberto (interpretato da Matteo Martari), la sorte di Cesare rimaneva incerta.

La seconda stagione di Cuori

La tanto attesa seconda stagione di Cuori, la serie che ruota attorno alle relazioni amorose complicate tra medici e infermieri, focalizzandosi sulla storia tormentata tra Delia e Alberto, riprende a nove mesi dopo l’intervento di Cesare, nel luglio del 1968, nella Torino degli anni ’60. Il sogno d’amore di Delia e Alberto non si è avverato, poiché la notizia della gravidanza di Karen (interpretata da Romina Colbasso) ha nuovamente diviso i due innamorati, che cercano disperatamente di mantenere le distanze. Nel frattempo, Luisa (interpretata da Benedetta Cimatti) sta affrontando le conseguenze fisiche degli elettroshock subiti, costringendo Alberto a compiere un altro straordinario intervento per salvare il suo cuore malato. Cesare, deciso a riconquistare l’ospedale Le Molinette e a vendicarsi, prende di mira Mosca (interpretato da Andrea Gherpelli), diventato nel frattempo primario.

La vita nell’ospedale scorre come sempre, ma il destino sembra tramare per riavvicinare Delia e Alberto. Mentre Alberto si affeziona al piccolo Carlo sin dal primo incontro e scopre cosa significa essere padre, Delia si occupa di Anna, una neonata che riesce a salvare durante un intervento. Nasce così un legame che alimenta l’amore tra i due medici, un amore che sembra impossibile ora che Alberto si dedica alla nuova famiglia. Delia potrebbe considerare di chiudere con il passato e aprirsi all’ispettore Marcello Giraudo (interpretato da Alessandro Tersigni), un uomo affascinante che arriva alle Molinette per indagare su una misteriosa morte in ospedale.

Il cast e le new entry

La serie presenta nuovi personaggi che arricchiscono il cast con talento e fascino. Alessandro Tersigni spicca nel ruolo di Marcello, un affascinante ispettore che crea un intrigante legame con Delia. La sua interpretazione regala alla serie nuove dinamiche romantiche e misteri. L’ex concorrente del1 Grande Fratello aggiunge una nota di freschezza al cast con la sua presenza carismatica e appassionata. Ad affiancarlo ci sarà anche Paolo Conticini.

