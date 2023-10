Cuori 2 - Tra traumi passati e nuovi sfide per Delia Tutte le anticipazioni sulla serie medical italiana in onda ogni domenica su Rai2, tra nuove sfide e traumi passati, Delia affronterà scelte difficili

Domenica 22 ottobre, Rai 1 ci porterà nel cuore pulsante della medicina italiana con la quarta puntata della seconda stagione di Cuori 2. Questa entusiasmante fiction ha catturato il pubblico con la sua narrazione appassionante e il cast eccezionale, composto da attori del calibro di Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Il palcoscenico si sposta alla fine degli anni Sessanta, un’epoca di svolte e progresso, per raccontare le vite, le carriere e i miracoli scientifici dei reparti di cardiochirurgia dell’Ospedale Le Molinette di Torino. Questi medici hanno compiuto vere e proprie prodezze che hanno scritto pagine cruciali nella storia della medicina contemporanea. Ecco le anticipazioni dei settimi e ottavi episodi della stagione 2 di Cuori, che andranno in onda Stasera in Tv Rai 1.

Le anticipazioni di Cuori 2 – Episodio 7

Nell’episodio 7, intitolato Un lampo nel cuore, Delia lotta per dimenticare gli eventi legati a Alberto, ma si sente sempre più sola dopo aver scoperto segreti legati a sua madre. La sua unica ancora di salvezza sembra essere Marcello, che cerca di starle accanto nonostante sia coinvolto nell’indagine sulla morte di De Bellis. Nel frattempo, Alberto cerca di mantenere la sua promessa di essere presente per Karen e Carlo, ma le condizioni di Luisa peggiorano improvvisamente, costringendolo a lunghe ore in ospedale. La fiction ci farà immergere nelle complesse dinamiche personali dei protagonisti, rendendo il tutto ancora più coinvolgente.

Le anticipazioni dell’episodio 8

Nell’episodio 8, intitolato Errare humanum est, la tensione raggiunge il suo apice quando l’operazione di Luisa sembra riuscita, ma un errore di Alberto rischia di mettere a repentaglio la vita di un paziente. Questo episodio sottolinea la fragilità e la complessità della professione medica, mettendo in luce come anche i migliori professionisti possano commettere errori umani. Nel frattempo, Alberto è ancora tormentato dalla scoperta dell’adozione e cerca risposte alle sue domande. Marcello potrebbe essere la chiave per aiutarlo a superare questo momento difficile. Nel frattempo, l’ispettore continua la sua ricerca di indizi sulla misteriosa morte di Elvira, mantenendo viva l’attenzione degli spettatori.

Dove e quando vedere le nuove puntate

Il quarto appuntamento, che vedrà appunto la messa in onda di ben due episodi, andrà in onda domenica 22 ottobre alle 21.20 su Rai 1. Entrambi gli episodi saranno poi disponibili in qualsiasi momento sul sito ufficiale e sull’app di Rai Play per la visione in streaming. Se siete pronti a scoprire tutte le sfide che affronteranno la protagonista e i suoi amici, non vi resta che sintonizzarvi.

