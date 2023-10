Cuori 2, pasticcio clamoroso della Rai: puntata "rovinata", perché Ieri sera, domenica 8 ottobre, la prima rete si è resa protagonista di un incredibile scivolone, spoilerando per sbaglio il nuovo episodio della fiction prima della messa in onda

Fonte: uff stampa

Una gaffe clamorosa. Un errore madornale, per di più commesso in prima serata, durante la messa in onda di una delle serie più amate e seguite dal pubblico italiano. La Rai ha spoilerato un intero episodio della seconda stagione di "Cuori", la fiction dei record ambientata nella Torino anni Sessanta, all’interno del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Le Molinette. Lo "scivolone" è avvenuto ieri sera, domenica 8 ottobre, mentre gli spettatori erano in attesa del secondo episodio della stagione. All’improvviso, davanti agli occhi degli appassionati dello show, al posto del classico riassunto delle puntate precedenti è apparso uno spoiler a dir poco clamoroso. Ecco tutti i dettagli.

Cuori 2, la Rai spoilera il secondo episodio

"Cuori" è una delle serie di maggior successo nell’intero palinsesto Rai. Un gioiellino che ha sempre portato ottimi risultati in termini di ascolti, creando peraltro uno "zoccolo duro" di irriducibili appassionati. La fiction – che ha per protagonisti i talentuosissimi Matteo Martari, Daniele Pecci e Pilar Fogliati – racconta una storia vera di orgoglio tutto italiano. Parla della nascita dell’ospedale Le Molinette di Torino, dove i due luminari della cardiochirurgia Achille Mario Dogliotti e Angelo Actis Dato hanno portato l’Italia a eccellere a livello mondiale nel campo dei trapianti.

Una serie dal grande peso specifico, quindi, fatta di storia e di importanti insegnamenti. A cui la Rai sembrava tenere parecchio, almeno fino a ieri sera. Quando Viale Mazzini ha deciso di commettere una gaffe incredibile, dettata forse anche dall’incuria e da una certa superficialità. E il "fattaccio" è avvenuto per di più in primissima serata, quando davanti al teleschermo stavano in attesa milioni e milioni di attentissimi telespettatori. Aspettavano l’inizio della seconda puntata della nuova stagione di "Cuori", ma qualcosa è evidentemente andato storto.

Perché davanti agli occhi del pubblico è sfilato, invece del classico riassunto delle puntate precedenti, un compendio dettagliatissimo di quel che sarebbe successo di lì a poco nel nuovo episodio. Qualcuno insomma deve aver mandato in onda per sbaglio (e che sbaglio!) il riassunto di una puntata che doveva essere ancora mostrata. E così gli spettatori hanno assistito, del tutto increduli, a tutte le sorprese e ai colpi di scena del secondo episodio di "Cuori 2", condensate in pochissimi minuti "di fuoco". Poi la puntata vera e propria è andata in onda nella sua interezza. Ma a quel punto il danno era già fatto. E in molti, probabilmente, avranno deciso di cambiare canale tra gesti di stizza. Davvero una pessima figura per tutta la Rai.

