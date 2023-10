Il Mercante in Fiera non funziona: la Rai cerca una soluzione prima della chiusura Visti i risultati disastrosi del game show di Pino Insegno, la tv di Stato deve correre ai ripari: si pensa ad un cambio di collocazione nel palinsesto di Rai 2

Ci sono programmi che, per un motivo o per l’altro, non riescono mai a decollare e a conquistare la propria fetta di pubblico, rischiando di finire in breve tempo nel dimenticatoio. Tra questi c’è senza dubbio al nuova edizione de Il Mercante in Fiera, il game show che ha segnato il grande ritorno di Pino Insegno in Rai ma che, fin dalla prima puntata, ha dimostrato di non essere all’altezza delle aspettative. Con dati d’ascolto a dir poco disastrosi, il programma sta creando non pochi grattacapi ai vertici di Viale Mazzini, che ora sta cercando una soluzione che permetta di correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

Il Mercante in Fiera, si cerca una soluzione

Dopo due settimane di messa in onda, Il Mercante in Fiera si è dimostrato un vero e proprio flop, con ascolti che si aggirano costantemente intorno al 2%, a volte anche scendendo sotto questa fatidica soglia. Non il ritorno in grande stile che Pino Insegno sperava, dunque. Tanto che la Rai sarebbe già all’opera per trovare al più presto una soluzione. Secondo quanto rivelato da TvBlog, al momento i vertici di Viale Mazzini sarebbero di fronte ad un bivio: la soluzione più semplice e meno dispendiosa sarebbe, ovviamente, quella di chiudere il programma. La fascia oraria delle 20 su Rai 2 è infatti una delle più complicate dell’intero palinsesto, con tutti i telegiornali in onda alla stessa ora e pronti a schiacciare chiunque tenti di fare concorrenza. Era proprio per questo motivo che, fino ad ora, Rai 2 proponeva in quell’orario i suoi noti telefilm, decisamente meno costosi di un programma originale. La prima ipotesi è quindi quella di tornare alle origini, chiudendo Il Mercante in Fiera e lasciando nuovamente spazio alle serie tv, solitamente poliziesche, che hanno sempre occupato quella fascia. La seconda ipotesi è invece quella di un cambio di collocazione per il game show di Pino Insegno in una fascia più "semplice": l’idea potrebbe essere quella di spostarlo tra le 17 e le 18, orario in cui normalmente va in onda Happy Family, in modo da offrire un’alternativa agli show pomeridiani La vita in diretta e Pomeriggio 5.

Per il momento, tuttavia, la Rai non ha ancora preso una decisione definitiva. Quel che è certo è che, almeno per questa settimana, la collocazione de Il Mercante in Fiera rimane invariata; se si deciderà di intervenire, sarà presumibilmente dalla prossima settimana. Nel frattempo, Pino Insegno tenterà di rimanere a galla, nonostante ormai il suo nuovo programma sembri destinato a soccombere. Nelle ultime puntate, la Rai ha tentato il tutto e per tutto scorporando la trasmissione e dividendola dunque in due parti, per cercare di attirare maggiormente l’attenzione del pubblico: il risultato, durante la prima puntata con questa nuova formula, è stato un crollo all’1,6% di share. Sembra dunque arrivato il momento di correre ai ripari.

