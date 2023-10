Cuori 2 - Serenella infatuata di Andrea, le condizioni di Luisa preoccupano L'amore diventerà il tema cardine di questi episodi, tra amori che non possono sbocciare, ed altri ormai in procinto di farlo, nascono nuovi interessi e amicizie

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Questa seconda stagione della serie ruota attorno alle relazioni amorose complicate tra medici e infermieri, focalizzandosi sulla storia tormentata tra Delia e Alberto, riprende a nove mesi dopo l’intervento di Cesare, nel luglio del 1968, nella Torino degli anni ’60. La scorsa puntata era terminata con non poche sorprese e preoccupazioni per il pubblico, soprattutto quando il destino ha voluto fare in modo che si riavvicinassero Delia e Alberto. E mentre lui capisce cosa significhi esattamente essere padre, Delia si occupa di Anna, neonata che riesce a salvare durante un intervento. Sembra proprio che qualcosa tra Delia e Alberto possa nascere, i presupposti potrebbero esserci, ma le scelte fatte nella loro vita condizionano troppo entrambi, rendendo molto difficile per loro scegliersi. Delia potrebbe considerare di chiudere con il passato e aprirsi all’ispettore Marcello, ma non sa ancora se tentare una strada nuova sia veramente quello che voglia.

La seconda stagione di Cuori

Il primo episodio di questo secondo appuntamento di Cuori si intitola Non si può chiudere del tutto. Dal titolo capiamo già verso che direzione si orienterà la trama. Il piano di Mosca, per quanto non imperscrutabile sembra stia funzionando. Agata ha fatto la scelta di tornare a lavorare alle Molinette. Ora, grazie all’aiuto prezioso di Elvira, si sta quindi aprendo ad una nuova prospettiva nella sua carriera: la possibilità di operare uno degli uomini più ricchi e influenti di Torino. Una situazione del genere potrebbe avere grandi ripercussioni sulla sua vita, lavorativa e non.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Cuori 2, La fortuna non esiste, l’incertezza sullo stato di salute di Luisa agita Alberto e Delia. La loro ricerca sul pacemaker li spinge a coinvolgere anche l’ingegner Tosi, mettendoli nelle condizioni di poter fare una grande scoperta e tanti passi avanti. Intanto Fausto, continua ad essere rapito e confuso dai sentimenti provati per Virginia. Serenella invece è sempre più affascinata dalla gentilezza di Andrea e dalla sua capacità di trattare con sensibilità i pazienti, lasciando intuire che nuove relazioni e intrecci stanno per sbocciare in questa storia.

Il cast e le new entry

Finalmente, oltre ai volti che abbiamo imparato ad amare nella scorsa stagione, arrivano nuovi amati attori ad impersonare personaggi sempre più affascinanti. Alessandro Tersigni ad esempio rende al massimo nel ruolo di Marcello, affascinante ispettore che crea un intrigante legame con Delia. Permettendo così di aggiungere alla trama una certa dose di romanticismo e mistero. Ad ammaliare il pubblico con la su bellezza e la sua simpatia ci pensa anche il frizzante Paolo Conticini, ottima scelta di casting che sta ripagando gli autori.

