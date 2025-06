Alessandra Mastronardi, gran ritorno in Rai dopo il flop su Canale 5: arriva la sua fiction più amata L'attrice italiana si ripresenterà presto nel pomeriggio di Rai 1, con una serie amatissima dagli appassionati. Ma l'esperimento 'Doppio Gioco' ora rischia grosso.

Da una parte Mediaset, che potrebbe mettere in soffitta la serie Doppio Gioco, dall’altra Rai 1. Alessandra Mastronardi, attrice italiana di caratura internazionale, si ritrova al momento tra due fuochi. La serie che avrebbe dovuto rilanciarla, su Canale 5, è stata piazzata ‘male’ e in un periodo poco propizio al boom di ascolti (ma l’apprezzamento social è schizzato alle stelle, per fortuna). Invece la solita Rai, ora, sembra venire in soccorso dell’attrice riproponendo una fiction amatissima. Al via con repliche estive a partire da luglio 2025. Le tre stagioni della serie andranno quindi in onda in sequenza. E Alessandra avrà al suo fianco anche l’apprezzatissimo attore Lino Guanciale. Ecco di seguito tutti i particolari.

Alessandra Mastronardi, il flop Mediaset e l’assist di Rai 1

Ci si aspettavano faville, in Mediaset, dalla nuova serie di Canale 5 Doppio gioco. Ma un’ottima Alessandra Mastronardi, spalleggiata da Max Tortora e da una regia di tutto rispetto, evidentemente non sono bastati. La fiction ha quindi navigato, a partire dalla fine di maggio, su uno share del 13% (con circa 2,2 milioni di spettatori). Non un disastro, è vero. Però neanche quel successone che il nome di Mastronardi si pensava potesse garantire.

Colpa, in parte, anche del piazzamento in un periodo piuttosto ‘smorto’, tra la fine della stagione televisiva standard e l’inizio della programmazione estiva. Anche se è bene rimarcare che Doppio Gioco, in queste settimane, si è guadagnata già uno zoccolo duro di fan sui social. Come dimostra la marea di commenti e hashtag relativi alla fiction Mediaset.

Intanto, quale che sia il futuro (traballante) dello show di Canale 5, Mastronardi può forse consolarsi con una buona notizia in casa Rai. Perché Viale Mazzini ha deciso di rimandare in onda, a partire dal 14 luglio su Rai 1, l’amatissima fiction L’Allieva. Con Alessandra affiancata dall’altrettanto bravo Lino Guanciale. Un duo che ha già riscosso parecchio successo negli anni passati.

Il ritorno de L’Allieva nell’estate di Rai 1

Il piano è chiaro. L’Allieva tornerà in onda nel pomeriggio estivo di Rai 1, dal 14 luglio, dalle ore 14 e alle 16 circa. Le tre stagioni della serie verranno replicate in successione, per fare compagnia ai telespettatori ‘bloccati’ a casa in attesa delle meritate vacanze. E sarà una piccola, grande soddisfazione soprattutto per Alessandra Mastronardi. Che almeno per i prossimi mesi, in attesa di novità dal fronte Mediaset, potrà consolarsi con questo ritorno insperato in Rai.

Sperando che l’apprezzamento social per Doppio Gioco basti a convincere i vertici del Biscione a dare una seconda possibilità alla serie.

