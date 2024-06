Stasera in TV (4 giugno), cosa vedere: Gentili, una 'iena' contro Chiambretti (che punta sull’effetto Lucarelli) Non sai cosa vedere stasera in tv? Noi ti segnaliamo il meglio della prima serata, troverai sicuramente il programma più adatto alle tue esigenze

Scopri il meglio che la serata ha da offrire in chiaro, dal consueto appuntamento con Le Iene con Max Angioni e Veronica Gentili (la puntata offrirà anche un riuscitissimo scherzo a Samantha De Grenet), fino alla quarta uscita dello show di Chiambretti, che per rialzare gli indici d’ascolti (finora molto deludenti) impacchetterà un super parterre di ospiti di primo livello su Rai 3 (ci saranno anche Selvaggia Lucarelli e Valentina Nappi). Anche questa settimana aspettiamoci scintille dalla sfida tra talk con Dimartedì ed È sempre Cartabianca. Se siete indecisi, ecco alcuni consigli sui palinsesti che troverete stasera in TV, martedì 4 giugno 2024 in prima serata.

