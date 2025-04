Stasera in TV (sabato 5 aprile), i consigli di Libero Magazine: due big da Carlo Conti per sfidare il Serale di Amici Tra gli ospiti di 'Ne vedremo delle belle' ci saranno Serena Brancale e Nino Frassica. Intanto su Rai 3 torna Petrolio, con Duilio Giammaria.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

In questo sabato televisivo, 5 aprile 2025, ecco quali sono i programmi da non perdere. Su Rai 1 torna Carlo Conti con le 10 showgirl in gara a Ne Vedremo delle belle: tra gli ospiti della talent show, pronti a farsi intervistare in una delle prove delle soubrette, ci saranno Nino Frassica e Serena Brancale, reduce dal successo di Sanremo con la sua Anema e Core e tra poco sul Nove con Amadeus nel suo nuovo talent Like a Star. Su Canale 5, invece, continua l’avventura dei ragazzi del Serale di Amici, mentre per gli appassionati di informazione e attualità, su Rai 3 Duilio Giammaria riparte con una nuova puntata di Petrolio. Infine su La7 ritroveremo Massimo Gramellini con In altre parole, e sul Nove ancora Luca Sommi e il suo talk Accordi e Disaccordi, e le consuete opinioni di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

