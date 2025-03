Stasera in TV (sabato 29 marzo), i consigli di Libero Magazine: sfida tra Maria De Filippi e Carlo Conti Tra i migliori programmi, oltre al talent di Canale 5, c'è anche la gara tra showgirl di 'Ne vedremo delle belle'

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Stasera, sabato 29 marzo 2025, non potete perdervi la seconda puntata del Serale di Amici, su Canale 5. In questa fase finale del talent ritroveremo le tre squadre di allievi in corsa per la vittoria e i giudici di questa edizione: Cristiano Malgioglio, Amadeus e Elena D’Amario. Su Rai 1, invece, tornano le 10 showgirl di Ne vedremo delle belle, pronte a sfidarsi a colpi di ballo, canto e tanto fascino: la scorsa settimana aveva trionfato Pamela Prati, ma stasera la gara è ancora tutta da giocare. Su Rai 3, invece, c’è Indovina chi viene a cena, con Sabrina Giannini e gli approfondimenti su temi ambientali e modelli alimentari sostenibili. Infine sul Nove, torna Luca Sommi con l’attualità di Accordi e Disaccordi, e i punti di vista di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche