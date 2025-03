Cosa vedere stasera in TV (sabato 22 marzo), i consigli di Libero Magazine: parte il Serale di Amici Da non perdere anche il nuovo programma di Carlo Conti, 'Ne vedremo delle belle', con Valeria Marini, Pamela Prati, Matilde Brandi e tante altre showgirl.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Stasera, sabato 22 marzo, a dominare il piccolo schermo sarà, quasi sicuramente, la prima puntata del Serale di Amici su Canale 5. Anche quest’anno le squadre in sfida saranno tre capitanate dai maestri della scuola. Ritroveremo quindi il team Zerbi-Celentano, con Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Vybes, Alessia, Daniele e Chiara; quello Cuccarini-Emanuel Lo, con Luk3, Senza Cri, Francesco e Asia; e Pettinelli-Letteri con Trigno, Nicolò, Raffaella, Dandy e FrancescaTra i giudici invece, il veterano Cristiano Malgioglio e le new entry Amadeus e Elena D’Amario.

Al talent show di Maria De Filippi, Rai 1 risponde con il nuovo format di Carlo Conti, ‘Ne vedremo delle belle‘, dove diverse showgirl conosciutissime dal pubblico, come Valeria Marini, Pamela Prati, Matilde Brandi, Laura Freddi, Angela Melillo, Adriana Volpe, Carmen Russo si sfideranno in prove di ballo, canto e musical. Infine, sul Nove potrete vedere la nuova puntata di Accordi e Disaccordi, il talk di attualità di Luca Sommi, mentre Italia 1 trasmette un film animato per tutta la famiglia, Madagascar. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

