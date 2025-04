Stasera in TV (sabato 12 aprile), i consigli di Libero Magazine: Ne vedremo delle belle ai saluti e Amici si prende la scena Ultima puntata per il talent di Rai 1, Ne vedremo delle belle, mentre la scuola di Maria De Filippi continua a dominare la prima serata.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Questa sera, sabato 12 aprile, tra i migliori programmi Tv che vi consigliamo c’è l’ultimo appuntamento con Ne vedremo delle belle. Con grande sorpresa, nei giorni scorsi, Carlo Conti ha annunciato che quella di oggi sarà la puntata finale del talent. Il programma, infatti, va in onda su Rai 1 e chiude nettamente in anticipo e a causa dei bassi ascolti. Su Canale 5, invece, prosegue senza intoppi la sfida del Serale di Amici: dopo l’eliminazione di Luke sabato scorso, in questa puntata i due allievi che corrono il rischio di lasciare per sempre lo show sono, secondo le indiscrezioni, Chiamamifaro e Senza Cri. Per gli amanti dello sport, infine, Tv8 trasmette in diretta le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, mentre sul Nove torna Accordi e Disaccordi e su Rai 3 Petrolio. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche