Stasera in TV (mercoledì 2 aprile), i consigli di Libero Magazine: la sfida è tra il calcio e Mare Fuori 5 Mentre su Canale 5 si sfidano Milan - Inter, su Rai 2 vanno in onda i ragazzi dell'IPM di Napoli.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Secondo giorno di aprile, ed eccoci pronti per vedere insieme quali sono i programmi da non perdere stasera in Tv. Su Rai 1 c’è il film documentario Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla, pellicola che racconta la nascita del profondo legame tra Sua Santità e il Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio di Mare Fuori 5, con i ragazzi dell’IPM di Napoli alle prese con altri colpi di scena e l’arrivo di nuovi personaggi. Rai 3, invece, trasmette un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, mentre su Canale 5 ancora calcio con il match Milan – Inter, partita di Semifinale di Coppa Italia, giocata allo stadio Meazza di Milano. Infine, approfondimenti e attualità con Mario Giordano e Fuori dal Coro su Rete 4. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Guida TV

Potrebbe interessarti anche