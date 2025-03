Cosa vedere stasera in TV (mercoledì 19 marzo), i consigli di Libero Magazine: Roberto Benigni torna con 'Il Sogno' Tra i migliori programmi da non perdere anche Lo show dei Record su Canale 5 e Una giornata particolare su La7.

Pronti per una nuova serata davanti alla TV? Tra i migliori programmi da vedere questa sera, mercoledì 19 marzo, non potere perdervi il ritorno di Roberto Benigni sul piccolo schermo. Su Rai 1, infatti, va in onda ‘Il Sogno‘: uno show evento fatto di "Stupore, sorpresa, verità e bellezza", come ha dichiarato il regista, che racconta: "Nello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme".

Su Rai 3, invece, ci sarà la consueta puntata con Chi l'ha visto?, dedicata come sempre ai casi di cronaca e di scomparsa che hanno scosso il Paese. Per chi desidera stupirsi Canale 5, trasmette un nuovo appuntamento de Lo Show dei Record con Gerry Scotti e i talenti straordinari di tutti i record man e le record women che sfideranno i proprio limiti. Infine su Rete 4 vanno in onda le inchieste di Fuori dal Coro con Mario Giordano e su La7 c'è Aldo Cazzullo e Una giornata particolare.

