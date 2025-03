Una Giornata Particolare, Aldo Cazzullo rivive l’impresa dei 'Mille' con Garibaldi. Cosa vedremo stasera Stasera su La7 il conduttore ripercorre la storia dell’eroe dei due mondi, dallo sbarco a Marsala alla morte di Anita fino al ritiro a Caprera: le anticipazioni

Si rinnova l’appuntamento con Una giornata particolare. Protagonista del mercoledì di La7 (e del momento magico della rete di Urbano Cairo insieme a Lilli Gruber ed Enrico Mentana), oggi mercoledì 12 marzo 2025 Aldo Cazzullo torna al timone del suo show divulgativo per raccontare la storia di Giuseppe Garibaldi e della sua impresa al fianco dei "Mille" che, dopo lo sbarco a Marsala, portò all’unità d’Italia. Appuntamento, come sempre, in prima serata su La7, dove andrà in onda la sesta puntata della seconda edizione. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Una giornata particolare, lo sbarco a Marsala: la puntata di stasera 12 marzo

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860 un migliaio di soldati volontari salpa da Quarto, nel territorio del Regno di Sardegna, alla volta del Regno delle due Sicilie. L’11 maggio i "Mille" – nella loro iconica camicia rossa – sbarcano a Marsala, dando il via a una delle iniziative più decisive della storia del Risorgimento. In testa c’è, ovviamente, Giuseppe Garibaldi. L’eroe dei due mondi guiderà la spedizione destinata a fare la storia, portando all’unità d’Italia.

Nella puntata di Una giornata particolare in onda questa sera Aldo Cazzullo ripercorrerà le tappe fondamentali di questa impresa, raccontando anche e soprattutto la figura di Giuseppe Garibaldi, troppo spesso messa in discussione dal pensiero moderno ma in realtà sempre fedele ai suoi ideali patriottici, disinteressati da ricchezze e bottini di guerra. Claudia Benassi e Raffaele di Placido mostreranno i luoghi più significativi della spedizione dei Mille: da Genova (dove venne organizzata la spedizione) al porto di Quarto, dove i garibaldini si imbarcarono sui piroscafi Piemonte e Lombardo (dopo averne simulato il furto), fino a Talamone, in Toscana, a rifornirsi di munizioni, e ovviamente alla Sicilia, dallo sbarco di Marsala a Salemi e Catalafimi fino alla presa di Palermo. Spazio naturalmente anche alla Torino sabauda, dove Cavour e Re Vittorio Emanuele IIl monitorarono la spedizione di Garibaldi, ma anche alla figura dell’eroe dei due mondi, dalla morte della moglie Anita – protagonista femminile della puntata – al ritiro a Caprera.

Quando e dove vedere Una giornata particolare in tv e in streaming (mercoledì 12 marzo 2025)

Condotto da Aldo Cazzullo, Una giornata particolare va in onda stasera in tv su La7. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:15. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sul sito ufficiale di La7, dove sono presenti tutte le puntate del programma.

