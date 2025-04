Stasera in TV (martedì 8 aprile), i consigli di Libero Magazine: Stefano De Martino chiude e Il Turco debutta (finalmente) Ultima puntata di stagione per Stasera tutto è possibile, mentre su Canale 5 parte la serie con Can Yaman.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Se ancora non avete idea di quale programma scegliere stasera, martedì 8 aprile, ecco qualche consiglio per non perdervi il meglio del piccolo schermo. Su Rai 1 c’è ancora la simpaticissima Morgane Detective, ma la scena oggi è tutta per l’ultima puntata di stagione di Stasera tutto è possibile. Il comic show di Stefano De Martino, che in questa edizione ha letteralmente sbancato gli ascolti, chiude in bellezza con la presenza di Emma Marrone. Contro l’irrefrenabile ex ballerino di Amici, Canale 5 sfodera (finalmente) la prima puntata della fiction Il Turco con Can Yaman nei panni di un cavaliere ottomano, già rimandata più volte nelle scorse settimane. Per tutti coloro che invece hanno voglia solo di dedicarsi all’attualità e agli approfondimenti, Rete 4 trasmette un nuovo appuntamento di È sempre Cartabianca, mentre La7 va in onda con Giovanni Floris e il suo DiMartedì. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

