Ascolti tv ieri 31 marzo: colpo di coda del Grande Fratello (ma non basta), tracollo Marcuzzi, Costanza si conferma

Si apre una nuova settimana degli ascolti tv e il Grande Fratello chiude. Ieri lunedì 31 marzo 2025, infatti, è calato il sipario sulla 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini. La finale del GF ha registrato il 22% di share, superata dall’ottimo risultato di Costanza, ancora oltre i 4 milioni di spettatori. Disastro Alessia Marcuzzi su Rai 2, superata anche dal ritorno di GialappaShow su Tv8. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Costanza e il Grande Fratello

Ieri lunedì 31 marzo 2025 la nuova fiction Rai Costanza si è aggiudicata un’altra prima serata. Dopo l’ottimo 23,2% di share (4 milioni e 28mila spettatori) dell’esordio di domenica, infatti, la seconda puntata della serie con Miriam Dalmazio e tratta dai romanzi di Alessia Gazzola ha raggiunto il 22,8% di share, raccogliendo 4 milioni e 44mila spettatori su Rai 1. Su Canale 5, invece, è andata in scena la finalissima del Grande Fratello, vinta a sorpresa (e tra le polemiche) da Jessica Morlacchi. L’ultima puntata della 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini ha registrato il 22% di share, radunando 2 milioni e 690mila spettatori su Canale 5; lo scorso anno la finale vinta da Perla Vatiero toccò il 23,9% di share con più di 3 milioni di spettatori. Il GF chiude così con un colpo di coda una stagione complicata dal punto di vista degli ascolti, con una media a sfiorare il 17% di share.

Dopo il debutto amaro della scorsa settimana, Alessia Marcuzzi è tornata al timone di Obbligo o Verità. La seconda puntata del nuovo show di Rai 2, però, ha fatto di peggio, fermandosi al 3,5% di share e non andando oltre i 609mila spettatori. Su Italia 1, invece, il film Marvel Spider-Man – No Way Home con Tom Holland, Zendaya, Andrew Garfield e Tobey Maguire ha conquistato 1 milione e 159mila spettatori, pari al 7% di share.

Continua la serratissima sfida dei talk show del lunedì sera. Questa volta a spuntarla è stato Massimo Giletti, che al timone de Lo Stato delle Cose ha ottenuto il 5,2% di share con 853mila spettatori su Rai 3. Su Rete 4 Quarta Repubblica di Nicola Porro ha coinvolto 741mila spettatori, pari al 5,1% di share, mentre su La7 Corrado Augias e La Torre di Babele hanno toccato il 3,9% di share appassionando 755mila spettatori.

Su Tv8, infine, il ritorno di GialappaShow ha fatto segnare il 4,8% di share con 819mila spettatori, mentre su Nove Cash or Trash – Chi offre di più? ha totalizzato un a.m. di 361mila spettatori, pari all’1,8% di share

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time

Il lunedì si conferma uno dei giorni di picco per Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi. La puntata di ieri ha dominato l’access prime time con il 30,2% di share e un ascolto medio 6 milioni e 386mila spettatori. Doppiato, ancora una volta, Striscia La Notizia (14,3% di share e 3 milioni di spettatori), mentre Lilli Gruber ha retto il colpo con 1 milioni e 824mila spettatori per Otto e Mezzo (8,6% di share) su La7.

