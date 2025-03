Cosa vedere stasera in TV (giovedì 20 marzo), i consigli di Libero Magazine: il Titanic sfida Italia-Germania Tra i migliori programmi da non perdere anche Geppy Cucciari e la sua Splendida Cornice, con tanti nuovi ospiti.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Questa sera, giovedì 20 marzo, quasi sicuramente gli ascolti televisivi si concentreranno sulla partita di andata del quarto di finale di Nations League, che vede Italia – Germania in sfida allo stadio San Siro di Milano. Il match, in onda su Rai 1, avrà la telecronaca affidata alle voci di Alberto Rimedio e Daniele Adani. Per chi non ne vuole sapere si calcio, invece, su Rai 3 c’è Geppy Cucciari e tutti gli ospiti di Splendida Cornice.

Su Canale 5, dopo lo stop della seconda puntata settimanale del Grande Fratello, un grande classico che ancora riesce a conquistare il cuore del pubblico, il colossal Titanic. La pellicola con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet detiene il record di vittorie ai Premi Oscar (ben undici), insieme ai film Ben-Hur ed Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re. Infine, su La7 c’è un nuovo appuntamento con PiazzaPulita e tutti gli approfondimenti di Corrado Formigli. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Guida TV

Titanic Canale 5 21:21

Potrebbe interessarti anche