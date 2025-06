Venerdì 13, la serie Crystal Lake riparte col piede insanguinato: il set segreto ha un nome in codice da brividi Le riprese di Crystal Lake, serie prequel di Venerdì 13, sono ufficialmente iniziate. Nell'attesa, vi sveliamo dove rivedere tutta la saga horror in streaming.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Con i suoi dodici film ha fatto tremare chiunque, terrorizzandoli nelle sale cinematografiche, e adesso, Venerdì 13 sta per tornare con una serie prequel, Crystal Lake, le cui riprese sono appena iniziate. Dopo sedici anni di pausa, i fan del celebre franchise horror non aspettano altro (e possiamo crederci). La serie, annunciata nel 2022 con Bryan Fuller e Victor Miller come autori e produttori, ha attraversato difficoltà dopo il licenziamento di Fuller nel maggio 2024. Successivamente, Brad Caleb Kane è stato ingaggiato come nuovo showrunner, rilanciando la produzione. Nell’attesa del prequel, scopriamo dove vedere in streaming l’intera saga horror.

Crystal Lake, iniziate le riprese della serie prequel di Venerdì 13

Il franchise di Venerdì 13, composto da dodici film, è fermo da sedici anni, ma tornerà presto con la serie TV Crystal Lake su Peacock. Annunciata nel 2022 con Bryan Fuller e Victor Miller come showrunner e produttore, la serie ha subito un cambio di guida nel 2024, quando Fuller è stato sostituito da Brad Caleb Kane. Kane ha recentemente confermato l’inizio delle riprese sul suo profilo Instagram (con un inquietante nome in codice, "Mama’s Boy"), segnalando un rilancio ufficiale del progetto. La serie è prodotta da A24 e vede Linda Cardellini nel ruolo di Pamela Voorhees, rappresentando il primo capitolo del nuovo Jason Universe. Oltre alla serie TV, sono previsti nuovi film, segnando il ritorno di Jason e del suo iconico machete.

Il post di Kane su Instagram ha ricevuto commenti da importanti membri del franchise, come Ari Lehman (primo Jason) e Judie Aronson. Tra i dubbi ancora aperti c’è la possibile partecipazione di Adrienne King, la "final girl" del primo film, il cui coinvolgimento appare improbabile dopo il cambio di showrunner e la morte del suo personaggio nella saga. Crystal Lake è attesa su Peacock nel 2026, e segna una nuova era per il franchise di Venerdì 13 dopo un’attesa di sedici anni.

Dove vedere in streaming tutti i film di Venerdì 13

Sappiamo che non vedete l’ora di scoprire cosa succederà nella serie prequel, Crystal Lake, ma ci vorrà ancora un po’, dato che le riprese sono appena iniziate. Tuttavia, nell’attesa, ecco dove potrete rivedere in streaming l’intera saga di Venerdì 13, composta dai seguenti film:

Venerdì 13 (1980)

Prime Video

Rakuten TV

Apple TV

L’Assassino Ti Siede Accanto (1981)

Prime Video

Apple TV

Week-end Di Terrore (1982)

Prime Video

Apple TV

Venerdì 13 – Capitolo Finale (1984)

Prime Video

Venerdì 13: Il Terrore Continua (1985)

Prime Video

Apple TV

Venerdì 13 Parte VI – Jason Vive (1986)

Prime Video

Apple TV

Venerdì 13 Parte VII – Il Sangue Scorre Di Nuovo (1988)

Prime Video

Apple TV

Venerdì 13 Parte VIII – Incubo a Manhattan (1989)

Prime Video

Apple TV

Jason Va All’Inferno (1993)

Prime Video

Apple TV

Jason X (2002)

Prime Video

Freddy vs. Jason (2003)

Prime Video

Apple TV

Venerdì 13 (2009)

Prime Video

Apple Tv

Rakuten TV

