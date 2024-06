Chiara Ferragni, esplode il retroscena: "Telefonata segreta contro Fedez", cosa ha detto Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha raccontato la rivelazione di una fonte che avrebbe assistito a una chiamata dell’influencer.

In un modo o nell’altro, non parlare dei Ferragnez appare pressoché impossibile. E propri ieri, nella consueta puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Myrta Merlino è tornata proprio a parlare di loro, una delle ex coppie più discusse e chiacchierate. Ma questa volta lo ha fatto raccontando al pubblico l’inedita rivelazione di una sua fonte, la quale avrebbe assistito a una telefonata di Chiara Ferragni durante la quale la bella imprenditrice digitale si sarebbe lamentata. Di chi? Ovviamente di Fedez. Scopriamo di più.

Chiara Ferragni infuriata con Fedez: perché?

Prima di affrontare le parole di Myrta Merlino occorre fare un passo indietro. La vicenda risale a qualche giorno fa, quando Chiara Ferragni e Fedez, separati ormai da mesi, si sono ritrovati casualmente a fare le vacanze nello stesso posto: Forte dei Marmi.

Questa coincidenza pare non sia affatto piaciuta all’imprenditrice digitale che, al telefono con qualcuno, pare si sia fortemente lamentata accusando Fedez di aver scelto la sua stessa località solo per farsi notare e alimentare ulteriormente le tante voci che ogni giorno si creano su di loro.

D’altronde non è nemmeno la prima volta che Chiara risente dell’esibizionismo del marito. Ricordiamo infatti che durante il Sanremo che ha visto Chiara protagonista, l’influencer si era arrabbiata moltissimo quando Fedez le aveva rubato la scena con il bacio a Rosa Chemical.

Myrta Merlino: "Chiara era protagonista, Fedez aveva bisogno di farsi notare"

Una fonte di Myrta Merlino avrebbe assistito proprio alla telefonata in questione, riportando la furia di Chiara Ferragni che ormai sembra essere diventata intollerante all’esibizionismo dell’ex compagno, sempre pronto a cercare di rubarle la scena.

"Vi stavo raccontando che una persona che era in un negozio di Forte dei Marmi, ci ha raccontato che lei (Chiara Ferragni ndr) stava al telefono. Stava parlando con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui (Fedez ndr) fosse andato lì a Forte apposta per rompere le scatole e per farsi notare, ma poi per rovinarle il suo weekend da protagonista a Forte dei Marmi – ha rivelato Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque – Se è successo come al Festival di Sanremo? Beh, onestamente… Pare che da lì sia partita proprio la crisi. Il problema è che siamo sempre al solito punto. Il protagonismo di una donna, gli uomini lo soffrono un po’. Tutte le volte che lei era protagonista, lui aveva bisogno di farsi notare".

La puntata di Pomeriggio Cinque è poi continuata con le parole di un giornalista che ha smentito le ultime indiscrezioni sui presunti flirt di Chiara, confermando che al momento (al contrario di Fedez) l’influencer sarebbe totalmente single.

