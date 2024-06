Fedez e Chiara Ferragni, mistero sulla serata a Forte dei Marmi: “Erano lì insieme”. Che cosa sappiamo Sospetti su un papabile incontro in vacanza tra i Ferragnez. Un dettaglio social (clamoroso) ora li incastrerebbe. E i fan più sfegatati incrociano già le dita.

Si va per ipotesi. Fedez e Chiara Ferragni si sono rivisti, forse. Parlano i loro profili social, pieni zeppi di foto e di video, che ritraggono un allegro weekend in Versilia, a Forte dei Marmi. Il mondo è piccolo, dopotutto, e potrebbe pure trattarsi di una coincidenza come tante. Però un dettaglio non è sfuggito ai followers più attenti: qualcosa (di molto sospetto) che è accaduto durante la cena tra amici organizzata dal rapper Federico Lucia. Curioso anche il fatto che a Forte, con Fedez, ci fossero i figli Leone e Vittoria. E a pochissima distanza da loro la mamma Chiara. Vediamo qui sotto tutti i dettagli di quello che è successo.

Fedez e Chiara Ferragni, l’incontro "fantasma"

È successo, oppure no? Volano le voci sui social, in queste ore. E gli esperti di gossip, i curiosi, gli odiatori, i fan sfegatati, sono tutti ugualmente in fibrillazione. Che Fedez e Chiara si siano ritrovati, finalmente? I sospetti sono iniziati il weekend passato. Perché entrambi, per staccare da Milano e dal lavoro, si sono recati a Forte dei Marmi, classica meta vacanze dei super vip. Il rapper era in compagnia dei soliti amici, su tutti l’imprenditore Leonardo Del Vecchio. Chiara anche lei in versione relax. Ma si pensava fuori dal mondo, a questo punto, un incontro tra i due ex.

Invece, ecco i primi indizi. É il profilo di Fedez a darceli. Non tanto le foto, che ritraggono i soliti luoghi da vip in Versilia. Quanto un video "galeotto", apparso nelle stories del musicista milanese. Le immagini mostrano una lunga tavola imbandita, quella di un tranquillo sabato sera tra amici. Non ci sono facce conosciutissime, per la verità. Eppure si sente una voce in sottofondo. Sembra familiare, ricorda qualcosa. I primi a notarlo ne sono certi. "È chiaramente la voce della Ferragni quella che si sente nel video", dice un utente di X (ex Twitter), e un altro rincara: "Se non è la voce di Chiara allora ha trovato un’altra con la stessa identica voce".

Difficile basarsi solo su questo, però. Qui non ci sono esperti analisti di frequenze vocali, come in famosi film di spie, dove in un batter d’occhio è possibile scoprire l’arcano. No. Abbiamo solo qualche indizio aggiuntivo. Sappiamo che Chiara e Fedez erano a Forte nello stesso momento. Sappiamo, inoltre, che col padre c’erano anche i figli, cioè i piccoli Leone e Vittoria. E infine pensiamo, allora, che Fedez magari avrà permesso ai bambini di vedere la madre, per un accordo dell’ultimo momento tra i due. Se anche è successo, non vuol dire riconciliazione. Un ritorno di fiamma tra i Ferragnez sembra parecchio lontano dall’avverarsi. Non si odiano, è vero. Ma hanno preso al momento strade diverse. Sicuramente capiremo nelle prossime ore qualcosa di più concreto.

