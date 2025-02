Chiara Ferragni, la copertina del riscatto: "È ancora un fenomeno", così riparte dall’estero dopo gli scandali Grande ritorno per l’imprenditrice digitale che è apparsa più in forma che mai sulla cover di un’importante rivista straniera: scopriamo di più.

Chiara Ferragni sta letteralmente vivendo il suo periodo di rinascita dopo le vicende che, sia nel lavoro che nel privato, hanno inevitabilmente fatto crollare il castello di carte creato in anni di vita e carriera. Per ricominciare, la bella influencer ha deciso di ripartire dall’estero: prima dalla Spagna e poi dalla Romania. Di recente, Chiara ha infatti conquistato tutti con una vera e propria ‘copertina del riscatto’ su una famosa rivista rumena: scopriamo di più.

Chiara Ferragni riparte dall’estero dopo gli scandali

Chiara Ferragni pare aver deciso di ripartire dall’estero per riscostruire il suo grande impero. Solo poche settimane fa, l’influencer si trovava in Spagna, intenta a sfilare in tutto il suo splendore sul red carpet dei Goya Awards, il più grande riconoscimento cinematografico spagnolo. Una vera e propria ripartenza dopo gli scandali che nell’ultimo anno l’hanno vista protagonista influendo negativamente sia sulla sua professione che sulla sua vita privata (ma che tanto privata non è).

E dopo la Spagna, Chiara è riuscita a conquistare anche la Romania, comparendo sulla copertina di una delle riviste più in voga del Paese: Elle Romania. E questa volta, l’imprenditrice digitale non è protagonista del magazine a causa dell’ennesimo gossip o di qualche magagna giudiziaria, ma per un motivo che non può che renderla molto fiera di sé. "Chiara Ferragni rimane un fenomeno dopo 15 anni nella scena della moda", recita proprio la didascalia accanto alla foto di copertina.

Lunghi capelli biondi dall’aspetto volutamente spettinato, pantaloni di pelle marroni e un reggiseno a triangolo nero: un look pensato per lei dallo stylist Salvatore Pezzella per il servizio fotografico realizzato da Nicholas Fols. Chiara appare in splendida forma e più pronta che mai a rimettersi in gioco per riprendere le redini della propria vita privata e lavorativa. Anche all’interno della rivista sono poi presenti altre immagini che ritraggono Chiara con un maxi trench abbinato a collant di pizzo, con un dress a effetto nudo, pellicce fluffy, chiodi avvitati e guanti al gomito in pelle.

Chiara Ferragni, dagli scandali alla rinascita

Ripercorrendo l’ultimo anno di Chiara Ferragni, tra lavoro e vita privata ne sono successe veramente tante. Prima la questione del Pandoro-gate e la successiva fuga dei principali brand con cui ha sempre collaborato, poi la separazione dal marito Fedez e tutto ciò che è stato reso pubblico in merito alla loro relazione da parte di Fabrizio Corona (corna reciproche comprese). Un calderone di roba molto difficile da digerire, ma che Chiara ha sempre affrontato a testa alta, pagando per i propri errori. Ora è ufficialmente arrivato per lei il momento di rinascere e dimostrare che, come ha sottolineato anche Elle Romania, dopo 15 anni può ancora essere un fenomeno rilevante.

