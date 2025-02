Chi sono Noa e Mira Awad, le artiste ospiti a Sanremo 2025: canteranno 'Imagine' di John Lennon Nella prima serata del Festival, le due cantanti, una israeliana e l'altra palestinese, saliranno sul palco dell'Ariston con un messaggio di pace e unità.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Nella prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, al via questa sera su Rai 1, ci saranno anche Noa e Mira Award. Le due artiste, una israeliana e una palestinese, saliranno sul palco dell’Ariston in qualità di ospiti internazionali, e porteranno nella kermesse un messaggio di speranza e unità, esibendosi in un intenso duetto sulle note dell’iconica ‘Imagine‘ di John Lennon. Un sodalizio artistico, il loro, che va avanti da tempo: correva l’anno 2002 quando cantarono assieme We Can Work It Out dei Beatles a Taratata, e nel 2009 parteciparono all’Eurovision Song Contest in rappresentanza di Israele con There Must Be Another Way.

La loro collaborazione dura da allora, e questa sera a Sanremo 2025 canteranno per la pace: "Non abbiamo riscritto Imagine, l’abbiamo solo tradotta – hanno spiegato ai microfoni di Rtl 102.5 -. La prima strofa in ebraico, la seconda in arabo, poi canteremo in inglese e inseriremo alcune parti in italiano nel mezzo. Mi piace molto la parte del testo che dice ‘No religion’, perché la religione è una cosa positiva, ma non quando diventa violenta, razzista o quando dà alle persone la licenza di uccidere. Come diremmo noi, la religione dovrebbe essere amore, inclusione e rispetto. Quindi sì, penso che dobbiamo andare avanti tutti con questi concetti: Paesi, religioni… dobbiamo essere tutti uno".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Noa, la cantante israeliana ospite a Sanremo 2025

Noa, al secolo Achinoam Nini, cantante israeliana nata a Tel Aviv il 23 giugno 1969, torna a Sanremo dopo 30 anni dalla sua prima partecipazione: nel 1995, infatti, partecipò alla kermesse come ospite, mentre nel 2006 fu in gara col brano Un discorso in generale, vincendo il premio della Critica. Nel 2012, infine, fu protagonista di un duetto con Eugenio Finardi. Nel 2007 ha ricevuto l’onorificenza come cavaliere della Repubblica italiana, titolo a cui seguì quello di commendatore della Repubblica italiana. Il suo debutto nel mondo della musica risale al 1991, seguito tre anni dopo dal suo primo album in studio, Noa, contenente uno dei suoi brani più celebri, I don’t know. L’artista è conosciutissima anche per essere stata scelta da Roberto Benigni per interpretare Beautiful that way, colonna sonora del film La vita è bella. Sempre in Italia ha collaborato anche con Pino Daniele nel singolo The desert in my head.

Sanremo 2025, chi è la cantante palestinese Mira Awad

Mira Award, cantante, attrice e autrice palestinese con cittadinanza israeliana, è nata a Rameh l’11 giugno 1975. La sua carriera ebbe inizio con un ruolo nella serie televisiva Arab Labor. Successivamente l’artista ha anche recitato nel film The Bubble diretto da Eytan Fox e ha interpretato diverse colonne sonore, tra cui quella dei film Forgiveness (diretto da Udi Aloni) e Il giardino di limoni (diretto da Eran Riklis). Nel 2009, grazie alla sua esibizione all’Eurovision Song Contest in coppia con Noa, è diventata la prima araba d’Israele a rappresentare il proprio Stato alla kermesse. Nel mondo della musica, ha debuttato con un album da solista dal titolo Acrobat, a cui è seguito There Must Be Another Way (con Noa), e All My Faces del 2011. Proprio come la sua collega, con cui si esibirà questa sera a Sanremo, anche Award ha dato un impronta specifica alla sua carriera artistica, con l’intento di promuovere la solidarietà tra popoli e la pace.

Potrebbe interessarti anche