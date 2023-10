Ranucci-Bortone, il tandem non funziona: Rai 3 perde anche l’effetto Report Il programma di inchiesta di Sigfrido Ranucci è stato schiacciato dalla concorrenza di Fabio Fazio: lo spostamento alla domenica non funziona.

Quella che dall’inizio di questa stagione chiamiamo "nuova Rai" o "Tele-Meloni" è una Rai che non si sta dimostrando all’altezza delle aspettative. Quasi tutti i volti voluti dalla nuova dirigenza stanno registrando risultati poco soddisfacenti, e anche le mosse pensate per dare una svolta ai palinsesti delle reti del servizio pubblico non si stanno rivelando vincenti. Un esempio su tutti è la scelta di spostare Report alla domenica sera, per riempire il vuoto lasciato da Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa: il clamoroso successo ottenuto da quest’ultimo al suo esordio su Nove parla da sé.

Report, la nuova strategia Rai non funziona

Nella serata di ieri, Report è stato doppiato da Che Tempo Che Fa: il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci si è fermato al 7,6%, contro il 13% di Fabio Fazio (in simulcast). Un risultato, purtroppo per la Rai, prevedibile: lo sbarco di Fazio sulle reti Discovery aveva creato un enorme curiosità nel pubblico che, nonostante il cambio di rete, è rimasto fedele alla trasmissione. In più, bisogna sottolineare come Report non abbia potuto contare su un giusto traino, al contrario di quanto avvenuto su Nove. Da un lato, la prima puntata di Che Tempo Che Fa è iniziata già alle 19.30, con un’anteprima curata da Nino Frassica – Che Tempo che Farà – che ha registrato il 5,7% di share e una presentazione in access prime time che ha raggiunto l’8,8%. Quando intorno alle 21 è effettivamente iniziata la trasmissione, dunque, Fabio Fazio godeva già di un ottimo traino, e si era già assestato sull’11%. Al contrario, Report è iniziato direttamente alle 21, potendo contare esclusivamente sul traino di Chesarà…, il nuovo programma di Serena Bortone. Peccato, però, che quest’ultimo fatichi a ingranare, e anche questa volta si sia fermato al 3,3% di share. Non esattamente un buon trampolino di lancio per Sigfrido Ranucci, che ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per concludere la serata al 7,6%.

I numeri, dunque, parlano chiaro: la mossa pensata dalla nuova Rai, ovvero lo spostamento di Report dal lunedì alla domenica, non funziona. Così come non funziona il tandem Bortone-Ranucci, destinato a soccombere alla concorrenza. Non si è quindi trattato di un’idea vincente e anzi, la Rai rischia di perdere anche l’effetto Report, un programma che si era sempre ben difeso nel lunedì sera di Rai 3 e che ora viene "sacrificato" per colmare il vuoto lasciato da Fabio Fazio la domenica. Se il trend sarà confermato anche nelle prossime settimane, i vertici di Viale Mazzini dovranno prendere qualche provvedimento in merito; ma non ci resta che aspettare i risultati.

