Fabrizio Moro è da ormai più di vent’anni uno dei cantautori più conosciuti e prolifici del panorama musicale italiano, ma non solo. Dal successo nella sezione Giovani di Sanremo 2007 al trionfo tra i Big insieme a Ermal Meta, Moro ha saputo anche reinventarsi ed è tornato a coltivare la sua grande passione per il cinema debuttando come regista. Scopriamo tutta la sua storia, dai traguardi della sua carriera fino alla vita privata.

Chi è Fabrizio Moro: dal Festival di Sanremo alla carriera da regista

Fabrizio Moro – Fabrizio Mobrici all’anagrafe – nasce a Roma il 9 aprile del 1975 da genitori calabresi. Dopo avere studiato cinematografia all’Istituto statale di istruzione superiore Roberto Rossellini si dedica alla sua carriera da musicista e nel 2000 pubblica il suo primo singolo "Per tutta un’altra destinazione". Nello stesso anno prende parte per la prima volta al Festival di Sanremo (nella sezione Giovani con il brano "Un giorno senza fine") ed esce il suo album d’esordio, l’omonimo Fabrizio Moro. Nel 2007 sarà di nuovo a Sanremo e trionferà nella sezione Giovani con "Pensa", vero e proprio successo dedicato alle vittime della mafia che si aggiudica anche il Premio della Critica Mia Martini. L’anno successivo sarà tra i Big della 58esima edizione del Festival e si classificherà terzo con "Eppure mi hai cambiato la vita".

Negli anni seguenti la carriera di Moro decollerà: il cantante pubblicherà numerosi successi (anche come autore per colleghi come gli Stadio, Noemi ed Emma Marrone), vincerà vari premi e riconoscimenti e tornerà anche a Sanremo. Nel 2018 trionfa, insieme a Ermal Meta, con il brano "Non mi avete fatto niente", che garantirà ai due cantanti anche la partecipazione all’Eurovision. Con ben 9 album all’attivo, nel 2022 Moro torna a dedicarsi alla sua vecchia passione per il cinema e debutta come regista con Ghiaccio, diretto con Alessio De Leonardis così come Martedì e venerdì, uscito nelle sale due anni più tardi.

La vita privata: le dipendenze, i figli e il rapporto con l’ex moglie

Come ammesso da lui stesso nel 2018, Fabrizio Moro ha avuto problemi di abuso di alcol e droghe dai 18 ai 27 anni. In seguito a un disturbo di tipo ipocondriaco e alla crescente paura di morire il cantante è riuscito a disintossicarsi, aiutato anche dalla nascita dei figli. Insieme all’ex moglie Giada Domenicane (con cui si è lasciato nel 2019) Moro ha avuto due figli: Libero, nato nel 2009, e Anita, venuta alla luce nel 2013. Dopo un lungo periodi di tensioni, oggi il cantante ha un ottimo rapporto con l’ex moglie e ha parlato del tema dei genitori separati anche nel suo primo film: "C’era malessere e quello mette in atto meccanismi di rabbia che finiscono per scatenare di tutto. Dopo un po’, per fortuna, abbiamo capito quello che stavamo facendo, e i danni che avremmo procurato ai nostri figli, e ci siamo fermati. Oggi posso dire che la madre dei miei due figli è una donna meravigliosa. Abbiamo trovato un equilibrio. L’ho invitata anche alla prima del film" spiegherà Moro a Il Messaggero. Nel 2023 si è diffuso il rumor di un suo flirt con la modella ed ex concorrente di Miss Italia Roberta Marcis.

