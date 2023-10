Che Tempo Che Fa, Littizzetto e la letterina a Giambruno: "Maschio beta di donna Alfa" La comica ha riservato la sua lettera finale al conduttore de Il diario del giorno e a Giorgia Meloni, alla quale dice: "Hai fatto bene a mollarlo".

Da venerdì scorso, 20 ottobre 2023, non si parla d’altro, ossia della rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, annunciata a mezzo social dopo i fuori onda di Striscia la Notizia. Impossibile pensare che Luciana Littizzetto, nella sua ‘letterina‘ a Che Tempo Che fa non toccasse l’argomento. E infatti le attese non sono state deluse, e al termine della puntata in onda ieri sera (domenica 22 ottobre) su Nove , la comica ha ironizzato sulla fine della storia d’amore tra la premier e il conduttore de Il diario del giorno, spendendo parole per entrambi, e anche un pizzico di empatia per la presidente del Consiglio, qui spogliata delle sue vesti politiche e chiamata in causa come donna "Innamorata di uno sciocco".

Luciana Littizzetto ad Andrea Giambruno: "Il problema non è il fuorionda, è il dentro-cranio"

"Caro Jean Maron. Gran Mogol dei maschi smargiassi, Giambruno e trino. Maschio beta di donna alfa, Alen Belon, Elvis the pelvis di Rete4. Portatore sano di ciuffo a grande onda di Kanagawa e di ben tre nomi maschili Andrea, Gian e Bruno responsabili forse dell’esubero di testosterone che fatichi a smaltire". Inizia così la lettera di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa indirizza ad Andrea Giambruno, recentemente salito alle cronache per essere stato ‘mollato’ a mezzo social da Giorgia Meloni, a ridosso dei discutibili fuori onda di Striscia la Notizia.

Con la sua solita ironia la comica, spalla di Fabio Fazio, non la manda di certo a dire e, dopo aver consigliato al giornalista di non "Dire ca**ate", facendo un chiaro riferimento alle infelici frasi di questa estate su stupri e violenze, sottolinea:

Ti ricordi quando dicevi alle ragazze molestate e stuprate: se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi? Ecco. Tu invece se eviti di dire ca**ate magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi un microfono aperto lo trovi. Ma la colpa non è mica del microfono, il problema è che quelle ca*ate le hai dette. Le hai pensate. Il problema non è il fuorionda, è il dentro-cranio.

Littizzetto a Giorgia Meloni: "Sarai inca**ata nera e ti capisco"

Letterina, ovviamente, anche per Giorgia Meloni. Luciana Littizzetto ha parole anche per la premier, quasi empatizzando con lei: "Sarai inca**ta nera e ti capisco: hai fatto bene a mollarlo, con Salvini non puoi ma con lui sì".

Non eravate nemmeno una famiglia tradizionale e quindi vi risparmiate pure il divorzio. Basta un arrivederci amore ciao, insieme a te non ci sto più guardo le nuvole lassù. E comunque volevo dirti che è capitato a tutte, di innamorarsi di uno sciocco. E dico sciocco per non essere scortese. Tutte abbiamo avuto le fette di prosciutto sugli occhi. E con te è stato ancora più facile perché prosciutto e Meloni si sposano bene.

E la stoccata finale: "P.S. Come vedi la triade santa, mamma papà e bambino è saltata ancora una volta. E non credo basterà una pèsca a salvarla".

