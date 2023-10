Che tempo che fa, Fabio Fazio con Patrick Zaki e Paola Cortellesi: le anticipazioni Stasera su Nove ci sarà l'attivista egiziano, la cui ospitata saltò la settimana scorsa. Poi spazio al cinema con il primo film da regista dell'attrice romana

Si rialza il sipario nel nuovo studio di Fabio Fazio. Dopo il boom d’ascolti della prima puntata stagionale (debutto assoluto sul canale Nove), Che tempo che fa torna a tenere banco nel prime time dell’ammiraglia del gruppo Discovery con nuovi super ospiti, interviste imperdibili e dibattiti sui temi caldi d’attualità, rispettando in pieno la formula Fazio all’insegna dell’infotainment che sta funzionando alla grande anche lontano dalla Rai.

Al fianco del conduttore ci saranno, come al solito, l’irriverente Luciana Littizzetto, con la sua verve comica e i suoi siparietti ricchi di annotazioni satiriche e pungenti sull’attualità, e Filippa Lagerback, impegnata a presentare di volta in volta i vip protagonisti della puntata. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda questa sera, dagli ospiti ai temi trattati.

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera (22 ottobre)

A una settimana esatta dal rinvio inatteso dell’ospitata di Patrick Zaki (depennato dalla scaletta della prima puntata per lasciar spazio al racconto della guerra tra Israele e Palestina), oggi Fabio Fazio intervista finalmente l’attivista – studente all’università di Bologna – incarcerato per 22 mesi in Egitto per aver espresso online le sue opinioni contro il governo del suo Paese. Zaki presenterà al pubblico italiano il suo ultimo libro "Sogni e illusioni di libertà. La mia storia", edito da La Nave di Teseo.

A seguire, Che tempo che fa accoglierà in studio una delle attrici italiane più popolari e talentuose, Paola Cortellesi, acclamatissima al Festival del cinema di Roma con il suo primo film da regista "C’è ancora domani". Oltre alla presentazione della pellicola, Fazio ne approfitterà anche per chiacchierare con Paola ripercorrendo la sua carriera e qualche gustoso aneddoto relativo alla sua vita privata.

E ancora, questa settimana transiteranno nello studio di CTCF anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, cantante Tommaso Paradiso, il critico d’arte Flavio Caroli, il prof Roberto Burioni, i giornalisti Concita De Gregorio, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini e Daniele Raineri, l’attore e showman Frank Matano, il cantante Paolo Jannacci, la conduttrice Simona Ventura, l’imitatore Gianni Fantoni, Aurelio Ponzoni (in arte Cochi, storico partner artistico di Renato Pozzetto) e il ginnasta Nicola Bartolini.

Gli ospiti fissi

Non mancheranno, inoltre, gli ospiti de Il Tavolo, pronti a discutere dei temi principali dell’attualità con Fazio. La line-up, ormai storica, della tavola rotonda di Che tempo che fa prevede Nino Frassica, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini).

Dove vederlo stasera in tv e streaming

La nuova puntata di Che Tempo Che Fa andrà in onda stasera in tv – 22 ottobre 2023 sul canale Nove. Si parte alle 19.30 con Che Tempo Che Fa – Anteprima, e, dalle 20.30, scatta il talk vero e proprio. La piattaforma discovery+ permette di vedere il talk sia in versione live che successivamente on demand.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche