Che Tempo Che Fa, ‘colpaccio’ Fazio con la giornalista Cecilia Sala, poi spazio a Papa Francesco Nella puntata di questa sera, a partire dalle 19.30, il conduttore accoglierà la giornalista liberata dopo 21 giorni di carcere in Iran. Ecco tutte le anticipazioni.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Torna questa sera sul Nove, con la prima puntata del 2025, il talk condotto da Fabio Fazio Che Tempo Che Fa. Dopo la pausa natalizia e due puntate ‘best of’ a inizio anno, il conduttore è pronto ad accogliere nuovi ospiti spalleggiato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Stavolta Fazio inizia l’anno con un vero e proprio ‘colpaccio’: in studio arriverà la giornalista italiana Cecilia Sala, reduce da una prigionia di 21 giorni nel carcere di Evin in Iran. Sala ha scelto il talk del canale Nove per raccontare la sua esperienza traumatica e aggiungere dettagli inediti sulla vicenda che ha portato alla sua liberazione lo scorso 8 gennaio. Oltre alla giornalista, sarà ospite di Fabio Fazio anche Papa Francesco. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni della puntata di stasera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni di oggi (19 gennaio): ospiti Cecilia Sala e Papa Francesco

Finite le vacanze di Natale si torna alla solita routine anche sul canale Nove. Questa sera, domenica 19 gennaio, andrà infatti in onda la prima puntata dell’anno di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, è pronto a rilanciare la sfida ai ‘rivali’ de Le Iene e di Report, con un parterre di ospiti davvero eccezionali. Il primo nome è Cecilia Sala, giovane giornalista entrata nella cronaca del nostro Paese dopo l’incarcerazione in Iran avvenuta lo scorso 19 dicembre. Sala è stata rinchiusa nel carcere di Evin per 21 giorni, con l’accusa formale di aver violato le leggi della Repubblica Islamica.

Fazio ci darà quindi l’occasione di ascoltare dalla giornalista il racconto dei terribili giorni di reclusione in Iran, un’esperienza di cui Cecilia ha solo anticipato alcuni dettagli durante la partecipazione al podcast "Stories", di Chora Media, in dialogo con Mario Calabresi. Sala parlerà delle sfide e delle paure più forti che ha dovuto affrontare, ma anche dei momenti di speranza e dei brevi contatti con il mondo esterno che l’hanno aiutata a ritrovare coraggio. Nelle giornate passate in carcere, come ha raccontato la stessa giornalista, il nemico numero uno era il silenzio, ma è stato fondamentale per lei poter instaurare un legame profondo con la compagna di cella (storia che ha già commosso gli ascoltatori del podcast).

Oltre a Cecilia Sala, nella puntata di oggi a Che Tempo Che Fa arriverà come ospite anche Sua Santità Papa Francesco, impegnato quest’anno con il 25esimo Giubileo universale ordinario della storia della Chiesa cattolica.

Quando e dove vedere la puntata di Che Tempo Che Fa

La prima puntata dell’anno di Che Tempo CheFa andrà in onda stasera, domenica 19 gennaio 2025, a partire dalle 19.30 sul Nove. Il programma sarà inoltre visibile sul sito del canale Nove, sia in modalità live streaming che on demand.

