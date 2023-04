Che tempo che fa: anticipazioni 16 aprile con il cantante Ed Sheeran Spazio per tanti ospiti e novità interessanti in questa puntata del talk show: a cominciare dal grande cantautore Ed Sheeran, fino ad uno speciale ospite musicale nazionale e il regista Nanni Moretti

Torna il late show più amato di Rai 3, con nuovi ospiti e tante storie da raccontare. Anche questa domenica a farci compagnia nel suo studio di Che Tempo Che Fa arriva il suo storico conduttore Fabio Fazio, che fa da vero e proprio rappresentante e volto della trasmissione capace di intrattenere gli spettatori come ogni domenica sera. In puntata, come sempre accade nella trasmissione di Fazio, troveremo una lunga lista di ospiti, tra cui alcuni dei personaggi più chiacchierati dello spettacolo, e anche un grande ospite musicale internazionale. Scopriamo subito insieme di chi si tratta.

Gli ospiti

Fabio Fazio intervisterà il cantautore Ed Sheeran, un artista che non ha bisogno di presentazioni, con 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy e molti altri premi. Ed si esibirà live con il suo nuovo singolo Eyes Closed, già primo nel Regno Unito, e estratto dall’album "-", o Subtract, in uscita il prossimo 5 maggio. Si tratta dell’ultimo album della saga di LP matematici, visto che il loro titolo e la loro operazione erano strettamente correlati ad una particolare operazione matematica. Presente nella puntata di stasera anche Nanni Moretti, nelle sale dal 20 aprile con il suo nuovo lungometraggio, Il Sol dell’Avvenire, che vedrà maggior risonanza al Festival di Cannes, essendo in concorso per l’ambita Palma D’Oro. In studio anche Tommaso Paradiso come secondo ospite musicale, già in cima alle classifiche con il nuovo singolo Viaggio intorno al Sole, che verrà cantato live sul palco.

Gli altri personaggi

Ritroveremo ovviamente, come sempre, Luciana Littizzetto con il suo monologo di fine show sull’attualità e la cronaca della settimana, e Filippa Lagerback a dare man forte a Fabio Fazio nella conduzione. Variazioni invece per lo spazio de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 22:15 circa, con la partecipazione di Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini (alias la Signora Coriandoli) e molti altri.

Come vederlo

Il programma si divide in tre appuntamenti nell’arco della serata domenicale di Rai 3. Alle ore 20.00 andrà in onda Che Tempo Che Fa – Anteprima, alle ore 20.30 Che Tempo Che Fa, e a seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Si potrà inoltre seguire il programma anche in live streaming, sulla piattaforma online di Rai Play.

