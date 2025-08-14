I Cesaroni 7, ultimo ciak con lacrime: cosa ha fatto Claudio Amendola e quando va in onda Sono terminate le riprese della stagione che segnerà il ritorno della famiglia più amata della tv dopo 12 anni: chi ci sarà e chi no (dopo le polemiche)

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

I Cesaroni stanno per tornare. Come svelato sui social, infatti, sono terminate le riprese della settima stagione, che segnerà il ritorno della famiglia più amata della dopo 12 anni. Concluso anche l’ultimo ciak, un visibilmente commosso Claudio Amendola e il cast hanno festeggiato in vista della messa in onda, fissata per il 2026. Scopriamo tutti i dettagli.

I Cesaroni 7, finite le riprese: Claudio Amendola si commuove

Iniziate ufficialmente lo scorso marzo, nella giornata di ieri si sono concluse le riprese de I Cesaroni 7. La nuova stagione (intitolata proprio I Cesaroni – Il ritorno) della serie che ha accompagnato intere generazioni su Canale 5 segnerà il ritorno dell’amata famiglia della Garbatella in tv dopo 12 anni tra l’entusiasmo generale. Claudio Amendola, ovviamente confermatissimo nei panni di Giulio Cesaroni e questa volta anche nelle vesti di regista, ha festeggiato insieme al cast l’ultimo ciak. Visibilmente emozionato, Amendola ha abbracciato tutti i colleghi e stappato una bottiglia di spumante prima di tagliare la torta a tema I Cesaroni – Il ritorno, come raccontato in un video diffuso sui social da Mediaset.

Il ritorno de I Cesaroni, cosa sappiamo: le anticipazioni, quando va in onda (e chi ci sarà)

Il ritorno in tv de I Cesaroni è naturalmente attesissimo, anche e soprattutto dopo che i fan hanno chiesto a gran voce un finale dell’amata serie di Canale 5. La gestazione della settima stagione, tuttavia, è stata a dir poco tormentata. Non sono mancate infatti le polemiche, a partire dai forfait di alcuni volti storici della fiction Mediaset come Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi, verso cui Claudio Amendola è stato tutt’altro che tenero. "Alessandra Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta c’erano questi attori. Nessuno è uscito per volontà nostra (…) A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’" aveva dichiarato Amendola all’Italian Global Series Festival di Rimini.

Nel cast de I Cesaroni – Il ritorno non ci saranno più dunque Alessandra Mastronardi nei panni di Eva, Elena Sofia Ricci nelle vesti di Lucia Liguori o Max Tortora a interpretare Ezio Masetti, ma non mancheranno comunque i personaggi storici e più amati. Rivedremo infatti Matteo Branciamore (Marco) e Marta Filippi (sua compagna nella serie così come nella vita reale), Nicolò Centioni e Federico Russo (Rudi e Mimmo), Elda Alvigini (Stefania) Maurizio Mattioli (Augusto) e Ricky Memphis nei panni di Carlo. Non ci sarà purtroppo Antonello Fassari (che aveva dato la disponibilità), scomparso lo scorso aprile all’età di 72 anni.

I Cesaroni 7 sarà composta da 12 episodi, ma ancora non c’è certezza sulla data esatta di messa in onda. Il ritorno di Claudio Amendola e co. è atteso per tra la fine del 2025 e (più probabilmente) l’inizio del 2026.

