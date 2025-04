Antonello Fassari, l’addio dei colleghi de I Cesaroni: “Lo aspettavamo”. Non era sul set Antonello Fassari non era impegnato nelle riprese de I Cesaroni, l'addio dei colleghi nella fiction Mediaset.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Fonte: Ansa

CONDIVIDI

La notizia della morte di Antonello Fassari ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo italiano e in particolare la grande famiglia de I Cesaroni, la celebre fiction Mediaset che ha segnato un’epoca. L’attore romano, volto indimenticabile dell’oste Cesare, si è spento all’età di 72 anni dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi, amici e fan. Proprio in questi mesi era atteso sul set della nuova stagione della serie, "I Cesaroni – Il Ritorno", ma le sue condizioni di salute non gli avevano permesso di partecipare. E oggi tutto il cast lo saluta con dolore, riconoscenza e tanto amore.

Antonello Fassari non era sul set de I Cesaroni

Nel nuovo capitolo de I Cesaroni, Antonello Fassari avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Cesare, fratello burbero ma dal cuore tenero, amatissimo dal pubblico. Tuttavia, la malattia che da tempo lo affliggeva e le terapie a cui si stava sottoponendo hanno imposto una riscrittura importante della sceneggiatura. L’attore non è riuscito a partecipare alle riprese: un’assenza che il cast ha sempre vissuto con speranza e rispetto, convinti che prima o poi sarebbe riuscito a tornare. Così non è stato. Il destino ha scelto diversamente, e il ritorno de I Cesaroni si è trasformato in un commosso omaggio alla sua figura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ricordo dei colleghi: "Un fratello, un maestro, un gigante buono"

La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se tutti sapevano che Antonello stava combattendo da tempo. I familiari lo hanno annunciato con discrezione, lasciando che fossero i suoi colleghi e amici a raccontare chi era davvero Fassari, sul set e nella vita.

Claudio Amendola, uno dei volti simbolo della serie e interprete del fratello di Cesare ,Giulio, ha espresso il suo dolore con parole toccanti:

"Sarai per sempre mio fratello. Sapevamo che questa settima stagione sarebbe stata dedicata a lui, ma non eravamo pronti. Per me è un pezzo di vita che va via. Mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù".

La produttrice Verdiana Bixio ha parlato a nome dell’intera casa di produzione Publispei:

"Siamo sconvolti, increduli e affranti. Era l’oste Cesare, un grande professionista e una persona amata da tutti. Attendevamo con speranza il suo ritorno sul set. La sua scomparsa ci ha colpiti profondamente".

Tra i messaggi più sentiti, quello di Nicolò Centioni (Rudy):

"Ci eravamo sentiti poco tempo fa. Eravamo felici all’idea di iniziare questa avventura insieme. Mi dispiace tanto. Buon viaggio, caro Antonello".

Micol Olivieri, interprete di Alice, ha voluto sottolineare la sua eredità culturale e artistica:

"Sei stato casa e famiglia per milioni di persone. Meriteresti molto più spazio nella storia del cinema italiano. Parlare con te era come ascoltare un’enciclopedia vivente: arte, politica, Roma, set. Un artista vero".

Ludovico Fremont ha affidato il suo addio a un lungo ricordo accorato:

"Che bello quando parlavamo di teatro, di cinema, di vita. Grazie, Antonello. E comunque, che amarezza".

Dall’altro capo del mondo, anche Elena Sofia Ricci, attualmente in Giappone, ha voluto ricordarlo:

"Che dolore, Antonello. Mi sembra impossibile. Grazie per tutto quello che ci hai donato. Mancherai".

Maurizio Mattioli, interprete del terzo fratello Cesaroni, Augusto, lo saluta così:

"Fratello mio, compagno di tante avventure. Mi mancherai".

Elda Alvigini, che nella serie interpretava Stefania, ha voluto mettere l’accento sull’umanità di Fassari:

"Un attore generoso, con tante sfumature. Ciao Antonello, mancherai tanto a tutti".

Un addio che ha sconvolto tutti, addio a un gigante di tv e spettacolo

La scomparsa di Antonello Fassari lascia un vuoto non solo nel cast de I Cesaroni, ma nell’intero panorama televisivo italiano. Il suo Cesare resterà un simbolo di un’epoca televisiva irripetibile. Con "I Cesaroni – Il Ritorno", quella che doveva essere una reunion si è trasformata in un atto d’amore collettivo verso uno dei suoi protagonisti più amati.

Potrebbe interessarti anche