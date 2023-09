Cesara Buonamici: “Ho avuto un tumore al seno, i controlli salvano la vita” La giornalista, ospite di Verissimo, rivela di aver dovuto affrontare un problema di salute e di battersi per la prevenzione

"Oggi faccio del mio meglio per sostenere le iniziative di informazione e prevenzione, perché io mi sono salvata così, facendo controlli ravvicinati. E’ effettivamente qualcosa che fa la differenza, tra la vita o la morte". Cesara Buonamici parla del suo impegno per la prevenzione, dopo aver rivelato di aver dovuto combattere contro un tumore al seno. Un’esperienza che di certo l’ha segnata, ma che, racconta, si è conclusa nel migliore dei modi, dopo l’intervento e le terapie. "Ora sto bene", ribadisce la giornalista che ha raccontato questa esperienza nel salotto di Verissimo dove era ospite di Silvia Toffanin, insieme ad Alfonso Signorini per lanciare la nuova edizione del Grande Fratello, in cui avrà il ruolo di opinionista, in partenza lunedì 11 settembre, in prima serata.

Cesara Buonamici ha detto scherzando di essere "terrorizzata" per questa nuova avventura televisiva. Di essere contenta di partecipare, ma di sentire l’ansia aumentare man mano che si avvicina la prima serata del programma.

Come consuetudine della trasmissione, la redazione di Verissimo aveva preparato dei filmati da dedicate agli ospiti, il primo ha ripercorso il rapporto di amicizia tra i due giornalisti, il secondo invece è stato dedicato al matrimonio di Cesara Bonamici, che si è spostata con il compagno dopo ben 25 anni di relazione, un terzo filmato era una raccolta di interviste alle colleghe del tg5 che parlavano della Buonamici per rivelarne lati meno conosciuti dal pubblico. Proprio nel corso di queste interviste, un paio di colleghe hanno fatto riferimento, senza entrare nei dettagli, ad un momento difficile vissuto dalla conduttrice.

Rientrata in studio Silvia Toffanin le ha chiesto se volesse dire qualcosa di più di quel momento e Cesara Buonamici, non senza fatica ed emozione, a voce spezzata ha rivelato: "Un tumore al seno, è stato un tumore al seno. Però per fortuna è stato preso molto in tempo: ho fatto l’intervento, ho fatto le cure che dovevo fare. Ho trovato persone straordinarie che mi hanno seguito in questo percorso, a iniziare da Luciano Onder che mi ha indirizzato al Policlinico Gemelli dove ho trovato l’equipe che mi ha seguita, e per fortuna ora le cose vanno bene".

Un’esperienza che l’ha spinta appunto a decidere di impegnarsi in prima persona sul tema della prevenzione "Ora faccio del mio meglio per sostenere le iniziative di informazione e prevenzione, perché io mi sono salvata così, facendo i controlli. E’ effettivamente qualcosa che cambia la possibilità di vita o di morte."

