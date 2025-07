Michelle Hunziker, vacanze d’amore (e prove di famiglia) con Tronchetti Provera. Ma prima bacia Eros Ramazzotti La conduttrice sta trascorrendo l'estate in Grecia con tutta la famiglia allargata. Con lei sia il compagno che l'ex marito. E una foto social scatena i fan. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Michelle Hunziker vola al caldo della Grecia. Non solo in compagnia dell’imprenditore Nino Tronchetti Provera, ma anche con tutta la famiglia ‘allargata’ al completo. A testimoniarlo è un post al miele della conduttrice, che ha deciso di condividere online i momenti magici trascorsi insieme alla figlia Aurora, ma anche (a sorpresa) fianco a fianco con l’ex marito Eros Ramazzotti. E tra gli scatti social, ne è sbucato pure uno in cui viene ripreso un momento di tenerezza tra il cantante e la Hunziker. Che potrebbe anche riaccendere la speranza in una bella fetta di fan dell’ex coppia. Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Michelle Hunziker, le vacanze d’amore con Tronchetti Provera e famiglia

Ci sono tutti, nel carosello di foto pubblicato su Instagram da Michelle Hunziker. Innanzitutto la figlia, Aurora Ramazzotti, in compagnia della sua dolce metà Goffredo Cerza. Poi il nipotino Cesare, tanti amici, e pure l’ex marito della conduttrice svizzera, Eros Ramazzotti. Mentre non poteva certo mancare l’ultima fiamma del momento, cioè l’imprenditore Nino Tronchetti Provera.

Nino e Michelle sono infatti usciti allo scoperto da poco, e quindi non stupisce che i due appaiano limpidamente all’interno del carosello social in questione. Li vediamo abbracciati e felici, con Michelle che quasi sembra saltare addosso a Provera da dietro, serena come una ragazzina. Sotto le foto, poi, spunta la didascalia dolcissima scritta dalla stessa Hunziker: "Stare insieme alle persone che ami, vederle stare bene e divertirsi…mi ricarica più di ogni altra cosa al mondo. C’è un momento per lavorare e portare a casa tutti gli obiettivi preposti e poi un momento per far stare bene la tua famiglia e gli amici…In fondo cosa c’è di più bello della condivisione e dell’armonia? Crearla e riuscirci è meraviglioso, rimanere sempre innamorati!".

Ma il vero dettaglio che sta facendo discutere il web, in queste ore, è un altro. E i protagonisti stavolta sono Michelle e l’ex storico compagno Eros Ramazzotti.

Il dettaglio (sospetto) su Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

I due vecchi innamorati sono infatti vicinissimi, in una delle foto contenute nel carosello social. E Michelle scocca un bacio sulla guancia a Eros. Una scena tenerissima, che nelle intenzioni non pare avere nessun tipo di sottotesto romantico. Anche se, come al solito, in molti hanno colto la palla al balzo per lanciare ipotesi clamorose. C’è chi spera che lo scatto nasconda un ritorno di fiamma. E forse è per questo che Michelle si è affrettata ad aggiungere al carosello anche la foto con Tronchetti Provera. Per stroncare sul nascere, questa volta, ogni tipo di chiacchiericcio social.

