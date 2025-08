Cecilia Rodriguez "sostituisce" Belen con Giulia De Lellis: insieme si preparano al parto, e Ignazio Moser immortala il momento Se la sorella ufficiale langue, Cecilia Rodriguez può contare sulla sorellanza dell'amica Giulia De Lellis e sul reciproco sostegno in vista del parto

Due amiche che condividono non solo una lunga frequentazione, pezzi di vita e complicità ma anche l’esperienza importante della prima gravidanza. Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis stanno vivendo in questo momento la stessa fortissima esperienza, quella dell’attesa del primo figlio, anzi figlia, visto che entrambe aspettano una femminuccia.

Le due bambine arriveranno su per giù nello stesso periodo e le due future mamme non possono che prepararsi insieme, consigliandosi e supportandosi, anche mentre si avvicinano al momento cruciale del parto, quello in cui finalmente conosceranno le loro piccole.

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis d’altro, si conoscono da parecchio, da quando la influencer di Pomezia soffriva le sue pene d’amore al fianco di Andrea Damante ( che le ispirò il monumentale volume Le corna stanno bene su tutto ndr). Molta acqua è passata sotto i ponti da allora, e molta strada hanno fatto le due amiche che ora hanno trovato entrambe la serenità sentimentale a fianco l’una del rapper romano Tony Effe, l’altra del marito incontrato nella casa del Grande Fratello, Ignazio Moser.

Ed è proprio lui, Ignazio Moser, innamoratissimo marito di Chechu a documentare la concentrazione e l’eccitazione con cui le due amiche si preparano al lieto evento della nascita delle loro bimbe.

Sul suo profilo Instagram infatti, il futuro papà di Clara Isabel posta uno scatto in cui Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis sono concentratissime a fare un’operazione cruciale, ovvero la preparazione della valigia da portare in ospedale al momento in cui si dovranno recare a partorire. Le due sono intente a scegliere il necessario per la preparazione della borsa, scambiandosi consigli e dandosi supporto reciproco.

Cecilia Rodriguez dimentica Belen e conta sulla sorellanza di Giulia De Lellis

Ignazio Moser aggiunge allo scatto solo una breve didascali: "Tutto pronto", da cui si evince anche la sua emozione di prossimo papà, oltre a quella delle future mamme ritratte nella foto.

Insomma, come è giusto che sia, le future mamme e il futuro papà appaiono entusiasti ed eccitati per le loro piccole in arrivo: Clara Isabel che allargherà la famiglia Moser-Rodriguez e Penelope, che regalerà gioia alla vita di Giulia De Lellis e Tony Effe.

Lo scatto fa anche pensare che, nonostante le cose con la sorella Belen non siano ancora appianate, Cecilia Rodriguez ha altre forme di sorellanza su cui contare, quella sorellanza fortissima e inscalfibile perchè nata dall’essersi scelte come amiche e non dall’imposizione della predestinazione del sangue.

