Balivo vs Bortone: il nuovo pomeriggio di Rai 1 rischia il flop Dopo una settimana dall'esordio, La Volta Buona ha dimostrato di non essere all'altezza di Oggi è un altro giorno: gli ascolti sono in netto calo.

Si è ormai conclusa la prima settimana dall’esordio di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1. La conduttrice ha fatto il suo grande ritorno al servizio pubblico con La Volta Buona, nuovo show pomeridiano che ha preso il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Quest’ultimo è stato, negli ultimi tre anni, uno dei programmi più amati e seguiti del palinsesto della prima rete di Stato. E viene dunque spontaneo fare un confronto tra le due trasmissioni, per capire se la scelta della Rai di rimpiazzare Bortone si stia rivelando vincente o meno.

Serena Bortone e Caterina Balivo: il confronto

La risposta a questo quesito, purtroppo, è no. Al termine della prima puntata di messa in onda, La Volta Buona non si è finora dimostrata all’altezza di Oggi è un altro giorno, come dimostrano i dati di ascolto dei due programmi. Se la media stagionale del talk show di Serena Bortone toccava il 16% circa di share, non si può dire lo stesso del nuovo programma di Caterina Balivo, che durante queste prime puntate non è riuscito a superare il 12/13% di media. La domanda, dunque, sorge spontanea: era davvero necessario chiudere un programma campione di ascolti e con un pubblico ben fidelizzato per lasciare spazio ad un volto nuovo (anche se non del tutto) e ad una nuova trasmissione? Probabilmente no, visto che Serena Bortone aveva dovuto faticare per risollevare quella fascia oraria, che aveva ereditato proprio dalla stessa Caterina Balivo nel 2020. E ora, dopo il ritorno di quest’ultima, gli ascolti sono nuovamente crollati. Un risultato, questo, che è da molti stato letto come un fallimento della cosiddetta "Tele Meloni": non sempre, infatti, le scelte politiche (come quella di non rinnovare Oggi è un altro giorno perché la conduttrice non era gradita alla destra) si rivelano vincenti dal punto di vista della qualità e dei risultati in termini di ascolti.

Il rischio, dunque, per la nuova Rai è quella di registrare un sonoro flop, che si andrebbe ad aggiungere ai dati già in calo di tutte le principali reti della tv di Stato registrati in seguito all’insediamento della nuova dirigenza. Ovviamente, si può ancora concedere a Caterina Balivo il beneficio del dubbio: il suo nuovo programma è iniziato da un sola settimana, e potrebbe passare del tempo prima che il pubblico si fidelizzi. Ma se la curiosità non ha spinto gli spettatori a seguire le prime puntate, il percorso potrebbe essere in salita.

