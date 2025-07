Caso Bova: Rocio Muñoz Morales “soffre moltissimo” e Raoul prepara due denunce clamorose. Chi trema La conduttrice e amica Francesca Barra si è espressa sul difficile momento vissuto dall’attrice, mentre Bova sarebbe pronto ad agire per vie legali.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il caso che vede protagonista Raoul Bova e, indirettamente, Rocio Muñoz Morales sta diventando sempre più complicato e aggrovigliato. Nelle ultime settimane, Corona ha rivelato il presunto tradimento dell’attore con Martina Ceretti, rendendo pubblici anche gli audio che l’attore si sarebbe scambiato con l’amante. E se, da un alto, Bova ha dichiarato tramite il suo legale di essere in realtà separato dalla compagna da tempo, dall’altro lato Rocio ha smentito categoricamente la separazione, rivelando di aver scoperto tutto proprio attraverso le notizie uscite nelle ultime settimane. Una situazione complicata che starebbe portando grande sofferenza a Rocio, mentre Bova sarebbe pronto a intraprendere le vie legali: ecco cosa sta accadendo.

Caso Bova, Francesca Barra su Rocio Muñoz Morales: "Soffre moltissimo"

Negli ultimi giorni, sull’intricata vicenda è intervenuta anche la giornalista e conduttrice Francesca Barra che, in vesti di amica di Rocio Munoz Morales, ha rivelato sui social: "Sono molto amica di una donna che in questo momento sta soffrendo tantissimo a causa di una valanga che le è caduta addosso. Resto in silenzio per rispetto della sua famiglia, delle sue bambine. Trovo che non si tratti solo di gossip o di morbosità, augurare che il karma colpisca, ipotizzare scenari, vomitare giudizi, non porterà a niente di vero. […] Spioni. Tutti spioni. Tutti trasformati in detective improvvisati, a scrutare vite altrui dal buco della serratura digitale. A ridere per chat private che, se fossero le nostre, probabilmente ci farebbero passare per idioti tutti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Raoul Bova prepara due denunce clamorose

In tutto questo, mentre la presunta amante di Raoul Bova, Martina Ceretti, si trova ora coinvolta in un’indagine per tentata estorsione proprio ai danni dell’attore, quest’ultimo si starebbe preparando anche a una doppia causa civile. Da quanto rivelato da La Repubblica, Roul Bova sarebbe pronto a denunciare sia Ryanair che il Napoli. Nel primo caso, la compagnia aerea avrebbe fatto infuriare l’attore pubblicando sui social proprio una frase contenuta in uno dei vocali a lui rubati. "Buongiorno passeggeri speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti, avete scaricato l’app?", riporta la frase incriminata utilizzata dunque in chiave pubblicitaria. Un post che, ovviamente, ha avuto una grande risonanza ed è stato vissuto da Bova come ulteriore umiliazione pubblica.

Per ciò che riguarda il Napoli, invece, sul profilo TikTok ufficiale sarebbe stato pubblicato un video con protagonista il calciatore Kevin De Bruyne e la voce originale di Bova (presa sempre da uno dei vocali rubati). Un filmato con immagini ironiche a tema calcistico e l’audio autentico dell’attore, vissuto da quest’ultimo come ulteriore sgarbo alla sua reputazione già messa a dura prova. A questo punto, pare proprio che i legali di Raoul Bova stiano preparando un’azione per danno d’immagine, legato a un uso non autorizzato di materiale personale. Non c’è che dire, il caso si fa sempre più complicato e la procura di Roma avrà indubbiamente parecchio materiale di cui occuparsi.

Potrebbe interessarti anche