Carolina Marconi sta bene. Per più di due anni la showgirl venezuelana di origini italiane ha lottato con un tumore al seno diagnosticatole nel 2021 e una ventina di giorni fa, durante una visita di controllo, le era stata rilevata una presenza anomala nel fegato. Dopo alcuni esami, ieri lunedì 9 ottobre è finalmente giunto il tanto atteso esito, che fortunatamente ha riportato risultati più che mai incoraggianti, svelando la presenza di un angioma benigno. Un sospiro di sollievo e una splendida notizia per Carolina, che sui social ha aggiornato i follower in merito alle sue condizioni di salute, raccontando di essere scoppiata in lacrime di gioia dopo interminabili settimane di attesa e angoscia. Scopriamo cos’è successo.

Carolina Marconi, come sta: la bella notizia

Ieri Carolina Marconi ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo e condividere con i suoi fan la bella notizia: la piccola "macchia" emersa nell’ultima TAC si è rivelata essere solo un angioma benigno. La showgirl venezuelana salita alla ribalta con la quarta edizione del Grande Fratello nel 2004 e tornata nella casa più spiata d’Italia l’anno scorso al Gf Vip 7 ha condiviso poche ore fa un post su Instagram nel quale ha raccontato tutte le emozioni provate e l’enorme felicità nello scoprire che l’incubo del tumore non è ricominciato. La notizia – condivisa poi con tutti i fan – le è stata data dal compagno Alessandro Tulli, facendola scoppiare in un pianto di gioia.

L’attesa è stata quanto mai logorante, come spiegato da Carolina: "Scusatemi non sono sparita ma sono state 3 settimane vissute nell’agonia più totale, un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento, ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata".

Poi la bella notizia: "Ieri alle ore 20:55 circa Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi … ‘dimmi allora ..anzi nn mi dire nulla.. no no.. dimmi dimmi ti prego ma a bassa voce …anzi dimmi tutto subito veloce ..mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora nn sapevo la risposta, mi mancava il fiato …allora ?dimmi ?’ …(Ale) non hai nullaaaaaaaaa, stai beneeeee, la macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno… sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia".

Pericolo scampato per Carolina Marconi, che proprio recentemente era tornata a parlare della sua lunga battaglia contro il tumore al seno, ribadendo l’importanza della prevenzione e ipotizzando anche un’influenza decisiva delle sue protesi: "Prima di ammalarmi avevo delle protesi al seno e forse hanno influito anche quelle, cercherò di capire meglio. In ogni caso il mio tumore, che era molto aggressivo ma anche molto piccolo, non si è visto bene subito da mammografia ed eco. C’è voluta una risonanza perché venisse diagnosticato. Per questo dico: ‘Ragazze, se avete delle protesi al seno, siate ancora più attente’".

