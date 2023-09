Carolina Marconi, è ancora incubo tumore. L’annuncio: “Ho qualcosa nel fegato” L’attrice e showgirl venezuelana ha condiviso un lungo post su Instagram, dove rivela che il male che l’ha colpita potrebbe essere tornato. Ecco tutti i dettagli.

È un’altra doccia fredda, per Carolina Marconi. L’attrice e showgirl ex Grande Fratello, dopo giorni di assenza dai canali social ha comunicato su Instagram che l’incubo del tumore potrebbe essere ritornato. Sei giorni fa la Marconi aveva postato una foto dall’ospedale, dove si era recata per i controlli di routine, e aveva ammesso con i fan che il pensiero di sottoporsi nuovamente a tac e radiografia le provocava una grande ansia. Poi era seguito un lungo silenzio, senza alcun aggiornamento sulla situazione. Ora, con un lungo post social, la Marconi ha confessato che il brutto male che l’aveva colpita potrebbe essere tornato. Ecco i dettagli.

Carolina Marconi e l’incubo di un nuovo tumore

Era guarita da un brutto tumore al seno, Carolina Marconi. Un piccolo calvario che la showgirl venezuelana aveva avuto il coraggio di raccontare anche via social. E proprio sui social, sei giorni fa, l’attrice aveva comunicato ai follower di essere in ansia per i consueti controlli di routine, tra tac e radiografie del caso. Poi un silenzio durato diversi giorni, senza notizie sui risultati, aveva destato non pochi sospetti tra i fan.

Ora Carolina è tornata a farsi sentire con un lungo post condiviso su Instagram, che ha purtroppo confermato i sospetti. "Buongiorno amici", ha esordito la Marconi scrivendo in calce a una foto che la ritrae col compagno, Alessandro Tulli. "I risultati sono usciti mammografia-eco ok ma nella la tac c’è qualcosa al fegato (non c’è mai pace) e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta". Non una buona notizia, evidentemente, anche se al momento non è certo che si tratti di un tumore.

"Ecco perché sono sparita", ha proseguito Carolina nel suo post, "è stata una doccia fredda ero spaventata…quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo non vi dico le mie gambe come tremavano". Poi ancora, "sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso, ho avuto un vero e proprio blackout, ancora due settimane cavolo con il punto interrogativo".

Ma nonostante la difficile situazione, Carolina Marconi prova comunque a farsi forza e pensare positivo. "Bisogna mettersi l’anima in pace, aspettare, pensare positivo e non sfasciarsi la testa prima di romperla", ha detto in conclusione la showgirl. "Le mie paure però non devono essere più forti del mio inconscio, ora penso solo a stare bene, lavoro, dipingo metto in ordine casa". Il verdetto degli esami arriverà tra due settimane. Non resta che incrociare le dita e sperare.

