Carla Bruni ha finalmente parlato. La top model e cantautrice, sposata da anni con l’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, ha deciso dopo quattro anni di raccontare la sua esperienza nella lorra contro il tumore. Lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram, dove ha condiviso un videomessaggio creato in collaborazione con "L’Institut du Sein Paris". Nelle immagini, Carla fa scorrere alcuni cartelli in cui spiega i dettagli della sua battaglia, e l’importanza della prevenzione con l’aiuto di esami periodici e mammografie. Ecco tutta la storia in dettaglio.

Carla Bruni e il suo post social sul tumore

Ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno. Non è un caso, quindi, che Carla Bruni abbia scelto proprio questi giorni per parlare della sua esperienza con il cancro. Finora non lo aveva mai fatto, la top model originaria di Torino, ma adesso ha deciso che il tempo era maturo per metterci la faccia. E diventare testimonial, in collaborazione con "L’Institut du Sein Paris", nella battaglia per la sensibilizzazione su una malattia purtroppo diffusissima tra le donne.

La moglie dell’ex Presidente Sarkozy ha così affidato a un post social il suo messaggio per i followers. "Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno", ha esordito, mostrando alcuni cartelli scritti in francese. "Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale…il solito percorso per curare questo tipo di tumore". Ma è stata fortunata, Carla Bruni, perché nel suo caso il tumore non aveva ancora raggiunto uno stadio avanzato.

"Ho avuto fortuna", ha ammesso la modella nel video Instagram, "il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo". Infatti, ha poi proseguito, "ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia. Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro". Ecco, quindi, il cuore del messaggio di sensibilizzazione rivolto a chi la segue.

"Se faccio questo post non è per raccontarvi della mia vita, dei dettagli della mia salute", ha infatti precisato la Bruni. "Se vi scrivo queste parole è per trasmettervi un solo messaggio. Ma un messaggio fondamentale per tutte le donne che mi leggeranno: fate le vostre mammografie. Fatele ogni anno. Le vostre vite dipendono da questo". Sante parole, quelle della supermodella italiana. Speriamo allora che il suo messaggio abbia un impatto concreto sulla vita di tutte le sue fan.

