Camihawke e Aimone Romizi fanno preoccupare i fan. La coppia, lei influencer e lui frontman dei Fast Animals and Slow Kids, pare siano in crisi, o che si siano addirittura lasciati. Almeno così sostengono i follower più attenti, che hanno notato delle attività ‘sospette‘ sui social dei due: stando a quanto si vede su Instagram, la 33enne lombarda ha tolto il ‘segui‘ dal profilo del musicista e, sebbene lui ancora la tenga tra i suoi contatti, le interazioni digitali tra loro sono al minimo storico, anzi, ultimamente non si sono neanche messi un piccolo like a vicenda. Segni e indizi, questi, che per gli appassionati della coppia la dicono lunga, tanto che si parla di rottura definitiva e amore finito.

Tra Camihawke e Aimone Romizi è finita? Gli indici social

Camilla Boniardi, per tutti Camihawke, e Aimone Romizi stanno ufficialmente insieme dal 2016. Da quell’anno, e fino a poco tempo fa, la coppia ha fatto sognare i social con il loro amore, condiviso spessissimo anche sul web, dove non mancavano quotidiani scambi di effusioni, cuoricini e post in collab. A leggere tra le righe via etere, però, pare che le cose tra i due non vadano a gonfie vele: prima un silenzio e zero interazioni, poi lei ha smesso di seguire il fidanzato su Instagram. Proprio quest’ultimo gesto ha insospettito ancora di più i follower dei due, convinti più che mai che la loro relazione sia giunta al capolinea. Romizi, invece, non ha tolto il segui all’influencer, mentre a voler esaminare i post dei due negli scorsi mesi, non si notano né like, né cuoricini o commenti nei vari post social.

L’ultima foto insieme, postata da Boniardi, risale addirittura a dicembre 2024, e da allora le interazione tra loro sono pari a zero. Persino durante la mondanissima settimana sanremese, dove entrambi erano presenti, non sono mai stati immortalati insieme. Lei si trovava nella città dei fiori per registrare il suo podcast Tutte le volte che, mentre Romizi ha suonato con i Fast Animals and Slow Kids all’evento organizzato da Rolling Stone Italia. Stessa città e stesso periodo, ma neanche 5 minuti di tempo per vedersi (per quanto se ne sappia): colpa degli impegni lavorativi o tira davvero aria di rottura?

