Carlo Conti, quanto guadagna in Rai, tra Sanremo e gli altri programmi: un patrimonio milionario Solo per il suo lavoro al Festival, il conduttore toscano pare abbia percepito 500mila euro: ecco tutti i suoi cachet.

Ci sarà ancora Carlo Conti al timone di "Con il Cuore nel Nome di Francesco", la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi. Questa sera, sabato 24 maggio 2025, su Rai 1, il conduttore ritorna sul sagrato antistante la Basilica Superiore della cittadina umbra, per presentare l’evento che, da più di 20 anni, aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Immersi in un’atmosfera Francescana, Conti insieme a tutto il cast, tra cui alcuni cantanti come Lucio Corsi, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Settembre, Gabriele Cirilli, saranno tra i protagonisti della serata, una festa di musica, racconto e solidarietà. Una compagnia che il conduttore, ha imparato a conoscere bene durante il suo ultimo Festival di Sanremo, di cui è stato anche Direttore artistico e che ben presto, lo rivedrà impegnato nell’organizzazione della nuova edizione. Ma quanto guadagna Carlo Conti con tutti i suoi programmi in Rai. Scopriamolo insieme.

Quanto guadagna Carlo Conti: le cifre milionarie sborsate dalla Rai

Tanti tantissimi gli impegni di Carlo Conti in Rai, specie da quanto è anche il nuovo Direttore artistico di Sanremo, ruolo che ha assunto nel 2025 e che terrà anche nel 2026. Tra Tale e Quale, il Festival, Ne vedremo delle belle, e altri programmi che conduce sporadicamente, in tanti si chiedono quanto guadagni il presentatore toscano per il suo lavoro nella Tv pubblica.

Secondo alcune indiscrezioni sul web, riportare anche su Money, Conti avrebbe uno degli stipendi più alti della Rai: si parla di circa 2 milioni di euro l’anno, anche se la cifra non è certo ufficiale. Per il solo Festival di Sanremo, inoltre, Carlo Conti pare abbia percepito 500mila euro, cachet che comprende le 5 serate della kermesse e tutto il lavoro che la precede mesi prima.

"Dichiaro tutto, sto bene e guadagno bene; posso accontentarmi di tutto quello che voglio riuscendo anche a fare degli ottimi regali a mio figlio", aveva svelato Conti a Viene da me da Caterina Balivo, rispondendo a una domanda sul suo patrimonio.

