Bruce Willis, condizioni di salute critiche per l'attore: la malattia e il sostegno della famiglia Bruce Willis, 69 anni, sta affrontando un netto peggioramento della sua situazione fisica, deteriorata dalla demenza frontotemporale che patisce dal 2022

Le ultime notizie riguardanti lo stato di salute di Bruce Willis, 69 anni, sono tutt’altro che confortanti. L’attore, famoso per i ruoli in Die Hard, Pulp Fiction e Il Sesto Senso dal 2022 è alle prese con una grave forma di demenza frontotemporale, diagnosi arrivata a seguito dei primi problemi di afasia (difficoltà a parlare). Secondo quanto riportato da diversi media statunitensi, tra cui il Tribune, Willis non sarebbe più in grado di parlare, camminare e leggere autonomamente. Negli ultimi due anni sono stati notati diversi segnali dell’inesorabile declino fisico della star di Hollywood, riguardo i quali comunque la famiglia ha provato in tutti i modi a mantenere il maggior riserbo possibile.

Cos’è la demenza frontotemporale?

Nell’aprile 2025, i familiari di Bruce Willis hanno diffuso un comunicato rassicurando i fan che le condizioni di Willis risultavano "stabili" e che il sostegno reciproco in famiglia rappresentava "una forza essenziale" in questo momento difficile. Tuttavia, nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardo un netto peggioramento delle sue facoltà motorie, sebbene non confermate. Conosciuta come "la malattia di Pick", la Demenza frontotemporale (FTD) è una forma di demenza precoce che colpisce tipicamente persone tra i 55 e i 65 anni, molto più giovani rispetto ai pazienti affetti da Alzheimer.

È una condizione rara (circa 1 persona su 9 ogni 100.000) che causa la degenerazione dei lobi frontale e temporale del cervello, responsabili di linguaggio, comportamento e movimento. In un caso su due si tratta di una condizione ereditaria, legata a mutazioni genetiche come quelle sul cromosoma 17q21-22 che alterano la proteina tau, fondamentale per il funzionamento dei neuroni. Per quanto riguarda il decorso clinico, presenta diversi sintomi come: difficoltà nel linguaggio (afasia), cambiamenti comportamentali, perdita delle capacità motorie e declino cognitivo progressivo.

Il sostegno della famiglia

Sin da quando la diagnosi è stata resa pubblica, l’ex moglie dell’attore, Demi Moore, e l’attuale compagna, Emma Heming, oltre che tutta la famiglia, hanno condiviso sui social momenti intimi, mostrando l’impegno nel prendersi cura di Bruce. Non sono ovviamente mancate le polemiche, ma ciò ha dimostrato come, pur in estrema difficoltà, l’attore abbia sempre avuto attorno a sé l’affetto e il sostegno dei familiari, oltre che dei milioni di fan che lo hanno conosciuto e amato per i suoi iconici ruoli in numerose pellicole tra anni 90 e 2.000.

Le figlie Rumer, Scout e Tallulah hanno spesso raccontato l’importanza di trascorrere del tempo di qualità con il padre, invitando i fan a inviare messaggi di affetto e sostegno.

