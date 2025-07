Lino Guanciale lascia le fiction Rai per il cinema con una partner d'eccezione: ecco chi è In arrivo una commedia romantica con protagonisti Lino Guanciale e Andrea Delogu; coinvolti nel progetto molti nomi della comicità italiana

Lino Guanciale, volto del Commissario Ricciardi e protagonista dell’omonima fiction Rai, lascia l’alveo della tv di stato per gettarsi in un progetto per il grande schermo. Amori e altri guai, questo il titolo del film in lavorazione, sarà una commedia romantica tutta italiana e lo vedrà affiancato da un altro grande nome che il pubblico nostrano conosce bene: Andrea Delogu. Le riprese, che inizieranno ufficialmente il 21 luglio 2025, vedranno Rodeo Drive alla produzione e un cast di tutto rispetto. Al fianco di Guanciale e Delogu, infatti, ci saranno Ilenia Pastorelli, Davide Devenuto, Claudio Colica e altri esponenti della scena comica italiana. Gran parte delle informazioni sono ancora coperte da discreto riserbo, ma l’aspettativa per Amori e altri guai è destinata solamente ad alzarsi.

La trama di Amori e altri guai con Lino Guanciale

Parlando di informazioni ancora parzialmente secretate, la trama di Amori e altri guai è una di queste. A riguardo si sa davvero poco, se non che sarà una commedia romantica con al centro storie d’amore complesse, relazioni confuse e situazioni sentimentali al limite del paradossale. Il tutto filtrato dalla lente della commedia all’italiana. Anche il nome del regista non è ancora pervenuto, assieme a una data di uscita ufficiale. Si presuppone la fine del 2025, con un passaggio nelle sale e poi l’approdo in streaming.

Guanciale e Delogu, un duo pronto a far scintille

Per Lino Guanciale, abituato ai ruoli drammatici che lo hanno consacrato, come lo stesso Commissario Ricciardi, Amore e altri guai segnerà un netto cambio di passo. Una variazione nel registro che farà al fianco di Andrea Delogu, una partner che porta con sé un’energia del tutto nuova. Anche per lei sarà una situazione "inedita" perchè la vedrà tornare alla recitazione dopo anni di conduzione tv. Delogu interpreterà una donna alle prese con le assurdità dell’amore. Un personaggio che riflette in pieno il tono ironico del film.

Dove vedere in streaming le fiction con Lino Guanciale

Se, in attesa di Amori e altri guai, volete recuperare alcune delle fiction che hanno portato alla fama Lino Guanciale, eccovi alcuni consigli.

Che Dio ci aiuti

La serie racconta di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), ex carcerata che ha cambiato vita e che dimora nel Convento degli angeli di Modena, che rischia di chiudere per mancanza di vocazioni e per alcuni problemi finanziari. Lino Guanciale interpreta l’avvocato Guido Corsi, personaggio fisso nella seconda e nella terza stagione e ricorrente nella quarta. Trovate Che dio ci aiuti in streaming nei cataloghi di RaiPlay e Prime Video.

L’allieva

Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) è una giovane studentessa di medicina che, dopo la morte della badante di sua nonna, scopre la propria vocazione per la medicina legale. Nel suo percorso di studi incrocia il cammino con l’arrogante e carismatico professore Claudio Conforti (Lino Guanciale), di cui si infatua e con cui instaura una forte intesa. Trovate la serie in streaming su RaiPlay.

La porta rossa

Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale) è un commissario impulsivo e dai metodi spesso bruschi che lavora a Trieste. Durante un’indagine sul caso del Red Ghost, una nuova droga che sta circolando tra i giovani della città, finisce vittima di un conflitto a fuoco. Alle porte dell’aldilà, decide di rimanere sulla Terra come fantasma, per scoprire chi lo ha ucciso. La serie è reperibile in streaming su RaiPlay.

Il commissario Ricciardi

La storia è ambientata a Napoli negli anni 30, durante il Fascismo. Luigi Alfredo Ricciardi è un commissario di polizia che conduce le proprie indagini basandosi su un grande segreto ereditato dalla madre, che i due chiamano Il Fatto. Esso gli permette di percepire le ultime parole pensate o dette dai fantasmi delle vittime di morte violenta. Anche questa serie è disponibile in streaming su RaiPlay.

