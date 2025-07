Niente Un Medico in Famiglia: Lino Banfi torna con un film che è un omaggio alla moglie L'attore di Nonno Libero e Oronzo Canà si racconta e ci racconta la sua vita in un docufilm ambizioso in cui dialogherà con se stesso passato e presente

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

IPA

CONDIVIDI

Lino Banfi torna in scena, ma in vesti che non vi aspettereste: le sue. Niente Nonno Libero di Un Medico in Famiglia, ma Pasquale Zagaria in tutto e per tutto. L’interprete, tra gli altri, di Oronzo Canà si racconta nell’inedito docufilm Lino d’Italia – Storia di un itALIENO. Un progetto unico, mai tentato da nessun artista italiano prima. L’attore nativo di Andria, in Puglia, nel 1936, infatti, dialogherà con se stesso, tra passato e presente, tra persona e personaggio. Un lavoro che promette emozione, ironia, memoria. E uno sguardo profondo su una carriera che ha attraversato il tempo, la storia e il cuore degli italiani.

Il film sulla vita di Lino Banfi che è anche un omaggio alla moglie

Per decenni Lino Banfi è stato uno dei simboli della commedia all’italiana, ma anche del Paese stesso. Ora però è il momento di raccontare se stesso, quello che sta dietro l’artista e che non molti conoscono, che ha vissuto mille vite prima del successo. E lo farà attraverso la sua voce, anzi due: quella di oggi e quella di ieri. Perché Lino dialogherà con il suo io giovane e con quello anziano. Un’idea potente e innovativa, a tratti commovente. Geniale è anche il titolo del film, Storia di un itALIENO: Banfi è allo stesso tempo molto italiano ma anche "alieno", diverso, unico, irripetibile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo sessant’anni di carriera, Banfi decide di guardarsi indietro e dentro al tempo stesso. Il tutto raccontandosi senza filtri, senza maschere, solo con la sua voce e il suo cuore. Le riprese sono appena iniziate in Puglia, su terra d’origine e di cuore, tra ulivi, mare e ricordi. Il film sarà per certi versi anche un omaggio a Lucia Lagrasta, moglie di Lino scomparsa nel 2023 e con cui ha trascorso una vita intera. E pure un passaggio di testimone alla figlia, Rosanna, anche lei attrice e spesso al fianco del padre. Il docufilm offrirà ai fan immagini inedite, testimonianze mai ascoltate e punti di vista privati sull’esistenza di un monumento della comicità Il progetto si preannuncia già un cult, sia per chi ama la commedia, sia per chi ama il cinema in generale. Perchè non sarà solo il racconto di un uomo e della sua carriera, ma per certi versi anche quella di un Paese intero e dei suoi abitanti, che quell’uomo ha saputo così bene rappresentare.

Dove rivedere Un medico in Famiglia in streaming

Se, nell’attesa, volete recuperare uno dei ruoli più famosi di Lino Banfi, quello di Nonno Libero in Un Medico in Famiglia, troverete tutti gli episodi senza costi su RaiPlay, oppure all’interno del catalogo di Disney+ o a noleggio o in acquisto su Prime Video.

Guida TV

La Omicidi Rai Premium 23:15

Potrebbe interessarti anche